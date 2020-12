Portar el teatre a tots els pobles, Premi Lluís Carulla

L’accés igualitari a la cultura és un dels debats més candents del sector, i el quart Premi Lluís Carulla hi ha fet la seva contribució aquest dimecres premiant com a millor projecte cultural transformador la creació d’un espai escènic itinerant pel 26% de comarques catalanes que no tenen un teatre. El guardó està dotat amb 60.000 euros i dos anys d’acompanyament empresarial de Netmentora Catalunya per valor de 10.000 euros. Com diu la directora de la Fundació Lluís Carulla, Marta Esteve, amb el guardó volen trobar “noves respostes” a les problemàtiques actuals. El projecte porta per títol Nilak i consisteix en una carpa mòbil amb totes les condicions tècniques necessàries per acollir espectacles, tallers i exposicions. “Invertir en cultura és invertir en salut, en créixer”, ha subratllat Marta Esteve.

Els autors de Nilak són una dotzena d’artistes reunits en una comissió, entre els quals hi ha el ballarí i creador Aimar Pérez Galí; Griselda Juncà, fundadora de la companyia Hotel Iocandi; el ballarí i coreògraf Miquel Barcelona, i l’artista de circ Sílvia Capell. Un altre objectiu del projecte és treballar les activitats amb la població durant els 15 dies de l’estada de la carpa.

La gala de lliurament dels premis s’ha celebrat al centre d’arts digitals Ideal Barcelona, on Nicolau Brossa, el president de la Fundació Lluís Carulla i net de Lluís Carulla, ha recordat que "el compromís de Lluís Carulla amb la cultura i la llengua catalanes el van convertir en un mecenes de referència". "La cultura és una eina de construcció nacional i transformació social que provoca canvis perennes", ha afirmat la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, que ha participat a la gala a través d’un vídeo. "La cultura és un sector amb dèficits estructurals històrics que no es poden posposar", ha subratllat, i tot seguit ha qualificat que l’acte del guardó com "un acte de resiliència". La quarta edició dels premis Lluís Carulla ha rebut 343 propostes, un 70% més que el 2018. D'aquestes, 207 corresponen a la categoria de projecte i 136 a la d’idea.

El jurat ha premiat Nilak perquè és un projecte que proposa solucions al dèficit “enorme” a Catalunya de “l’accés cultural en l’àmbit rural”. “A més de reequilibrar el territori i democratitzar-lo amb la cultura, crearà nous llocs de treball estable”, diu també l’acta del guardó. Un altre valor del projecte és que “transforma o cohesiona el territori i la societat fomentant la participació amb els habitants, especialment les escoles”. Finalment, el jurat creu que Nilak contribuirà a crear “nous públics i vocacions artístiques” i donarà “noves oportunitats culturals” als ciutadans, els artistes i les institucions. "El projecte neix d'un buit territorial molt gran i volem que tots els municipis puguin acollir qualsevol peça escènica", diu l’artista Oriol Escursell, que es farà càrrec de la part executiva del projecte. "L'impacte d'un cap de setmana és molt reduït i per això proposem estades de 15 dies", explica.

Nikal sorgeix perquè els creadors volen donar resposta a una “necessitat territorial”, diu Escursell. Fins ara han treballat amb festivals que hi han volgut col·laborar, com el Dansàneu i el Festival Internacional de Teatre i Circ d’Amposta, el FestiCAM, i ara seguiran treballant amb els municipis, tot i que de moment Escursell només n’avança dos, de les comarques tarragonines: Villalba dels Arcs (Terra Alta) i Ulldemolins (Priorat). El projecte compta també amb el suport del Pla d’Impuls del Circ de la Generalitat i de l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC), així que sobretot es veuran produccions de circ, però Nikal estarà obert a altres llenguatges contemporanis com la dansa. “El suport del Pla d’Impuls del Circ de la Generalitat i de l'APCC donen estabilitat i continuïtat al projecte”, conclou Escursell.

Guardó per al Museu de Camins

El premi en la categoria de la millor idea cultural transformadora ha sigut per al Museu de Camins, per "recuperar i preservar la xarxa de camins rurals de la Vall de Siarb". Els guanyadors són Marc Cortina i Gemma Cots, de l’Associació Balmes Blancs de Llagunes, un poble del Pallars, i rebran 10.000 euros i l’acompanyament empresarial de la Fundació Autoocupació durant un any per valor de 5.000 euros. "A través dels camins arriben a un patrimoni cultural i natural immens", afirma Cots. "Gràcies al premi podrem fer un pas endavant en el projecte", afegeix Cortina. El Museu de Camins ha sigut premiat pel caràcter pioner i innovador, per l'impacte transformador en el territori i per ser “un reclam turístic sostenible”. També pel seu caràcter "escalable", perquè podria ser la llavor d’“una xarxa global de museus de camins”. “Els projectes d’enguany es dividien entre dos conceptes: la Catalunya més àmplia i abordar la necessitat cultural al territori rural, i el tecnològic”, conclou Esteve. “Els dos guanyadors són tangibles i són vitals en clau de sostenibilitat, que és el repte que ara tenim damunt la taula”, subratlla.

La resta de projectes i idees finalistes tindran accés a un fons de beques d’un total de 15.000 euros i a un seguiment cultural i empresarial. El guanyador del Premi Lluís Carulla 2018 va ser el centre especialitzat en art urbà B-Murals.