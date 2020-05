Us Estrimem Fest, un festival amb El Pot Petit, Dàmaris Gelabert, Reggae per Xics i Xiula

Després d'unes setmanes de paràlisi, la desescalada està començant a mobilitzar l'activitat cultural als escenaris. Dijous va ser el dia de la primera representació de teatre familiar amb públic a Corbins, amb el camp de futbol reconvertit en espai escènic. I a poc a poc s'estan posant en marxa iniciatives com el primer Festival de Música Familiar Us Estrimem Fest, un cicle de quatre concerts que es faran a l'Auditori de Girona els dies 6, 7, 13 i 14 de juny i que es podran seguir en directe per streaming.

Us Estrimem Fest és una iniciativa d'alguns dels grups i artistes més populars de la música familiar del país: El Pot Petit, Reggae per Xics, Xiula i Dàmaris Gelabert. Tot plegat surt de la necessitat de tornar als escenaris i alhora per oferir "un contingut musical de qualitat per a les famílies confinades, a més de donar suport econòmic a músics, productors, tècnics i muntadors".

Les actuacions, sense públic, seran filmades per un equip de realització amb cinc càmeres. Per veure l'emissió en directe cal comprar primer l'abonament a la web del festival. Només hi ha una modalitat d’entrada: un abonament familiar únic que costa 20 euros i amb el qual es poden veure els 4 concerts en directe i també durant les següents 24 hores de l'emissió.

Al comprar l’abonament cal registrar-se a la plataforma Ticket Concerts, que generarà un usuari i una contrasenya. I aleshores els concerts es podran veure a través de la web de Ticket Concerts o de les seves aplicacions disponibles a Google Play, Apple App Store i Samsung Smart TV.

El festival compta amb la col·laboració de l'Ajuntament i l'Auditori de Girona. Les entrades es posen a la venda aquest divendres 22 de maig a les 8 h i en les primeres 24 hores tindran un descompte especial del 20%.