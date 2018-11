El finlandès Christer Laurén, premi Ramon Llull de Catalanística per la promoció dels programes d'immersió lingüística

La Fundació Ramon Llull ha lliurat aquest divendres a Ordino (Andorra) la setena edició dels Premis Internacionals Ramon Llull, destinats a reconèixer persones i institucions de fora del domini lingüístic català que han treballat per la promoció internacional de la llengua i la cultura catalanes. El lingüista finlandès Christer Laurén ha rebut el premi internacional de Catalanística i a la Diversitat Lingüística. El jurat ha reconegut la seva tasca de promoció i difusió dels programes d'immersió lingüística com a instrument eficaç per a l'aprenentatge natural d'una segona llengua. El guardó l'atorga l'Institut Ramon Llull conjuntament amb la Fundació Congrés de Cultura Catalana i comporta una dotació econòmica de 6.000 euros.

Reconeixement a la promoció internacional de la creació catalana

La segona premiada ha estat l'acadèmica, crítica i principal experta en cinema i teatre català del Regne Unit, Maria Delgado, que ha rebut el guardó a la Promoció Internacional de la Creació i Catalana. El jurat ha reconegut la seva "gran polivalència en promoure no només els grans noms, sinó també els noms emergents del cinema i el teatre català arreu".

En aquesta categoria es distingeix una persona o institució de l'exterior que hagi destacat durant la seva trajectòria per una especial sensibilitat respecte a la cultura catalana i que hagi afavorit la seva visibilitat en l'àmbit internacional. Està dotat amb 4.000 euros. Delgado, directora del Research Institute for Modern Languages Research, School of Advanced Study de la Universitat de Londres, ha assegurat que el seu compromís amb la llengua catalana té a veure amb "la creació i amb les arts que ens permeten comprendre'ns a nosaltres mateixos, al món i la posició de l’altre". "L’avantguarda de la creació artística succeeix més enllà del món anglosaxó", ha afegit.

Reconeixement a la traducció literària

Finalment, el traductor portuguès Artur Guerra s'ha endut el guardó de Traducció Literària pel treball dut a terme amb 'Tirant Lo Blanc' de Joanot Martorell a l'editorial Sistema Solar, editat en tres volums per al públic portuguès.

Guerra ha explicat que entén la feina de traducció com "una eina per fer de literatura nacional una literatura universal", i ha reclamat la necessitat de crear ponts entre la Catalunya i Portugal des d'un punt de vista cultural.