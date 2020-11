Els premis ARC reconeixeran les propostes que han reactivat "el sector musical durant la pandèmia"

Any d'excepció per a la indústria de la música en viu, i per tant premis d'excepció. L'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC) ha reformulat els premis ARC, que aquest any es transformen en reconeixement a les propostes que "han treballat per reactivar el sector durant de la pandèmia". Tanmateix, es manté la fórmula de nominacions de les quals sortiran els premiats. La gala de lliurament dels reconeixements serà el 30 de novembre a les 19 h a la Sala Barts de Barcelona, "seguint totes les mesures de seguretat decretades".

Entre els nominats a les diferents categories hi ha festivals que es van adaptar al format pandèmic com el Cruïlla XXS a Barcelona, Les Nits d'Acústica a Figueres i el de Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols. També hi ha promotors com Joan Rosselló, de The Project; Xavi Pascual, de Promo Arts Music, i Rosa Galvany, del Taller de Músics. I institucions com els ajuntaments de Barcelona, Sarrià de Ter i Platja d'Aro. Els promotors no obliden els músics, i han nominat grups i artistes com Stay Homas, Maria Jaume i Aiala.

Nominats als reconeixements - premis ARC 2020

1. Reconeixement a la iniciativa d'entitats i/o associacions que han impulsat iniciatives en pro del sector

ActuaAyudaAlimenta: "Per haver fet visible la situació de precarietat dels professionals de la cultura i la recollida i repartiment d’aliments".

Alerta Roja: "Per haver fet visible el sector de l’espectacle i l’organització d'actes reivindicatius que demostren que la cultura és segura".

Associació de Sales de Concerts de Catalunya (Asacc): "Pels projectes Sala BCN i Sala TGN, que han impulsat la música en directe i la no estigmatització de les sales de concerts".

2. Reconeixement a la iniciativa de teatre o auditoris

Auditori de Girona: "Per l’esforç en recol·locar tota la programació musical del 2020".

Auditori de Sant Cugat del Vallès: "Per l’esforç en recol·locar tota la programació musical del 2020".

Teatre de Lloret de Mar: "Per una programació valenta i per haver-la fet possible en temps de restriccions descobrint nous espais de la població".

3. Reconeixement a la iniciativa de festes majors

Ajuntament de Barcelona: "Per haver transformat el BAM i Música Mercè en un aparador de la música local, establint la mateixa Barcelona com a ciutat convidada".

Ajuntament de Platja d’Aro: "Per l’esforç de conservar tota la programació de la festa major tancada abans de l’impacte del covid-19".

Ajuntament de Sarrià de Ter: "Per l’esforç de conservar tota la programació de la festa major tancada abans de l’impacte del covid-19".

4. Reconeixement a la iniciativa de cicles de música o festivals

Cruïlla XXS: "Per la programació de prop de 200 concerts i haver demostrat que la cultura és segura i que es pot seguir fent música".

Les Nits d’Acústica: "Per la seva capacitat de reinventar-se, per una gran programació i per haver fet descobrir a la ciutat de Figueres nous espais que poden ser usats per a la música en viu".

Festival de la Porta Ferrada: "Per la perseverança en mantenir el festival, amb un nou emplaçament i la seva adaptació per poder tirar endavant amb seguretat".

5. Reconeixement a la iniciativa del grup o artista revelació

Aiala: Perquè "tot i la pandèmia ha aprofitat totes les opcions actuant al MMVV, Cruïlla de Tardor, Let’s Festival, Black Music Festival, Cruïlla XXS, Tempo Girona i la Mercè".

Maria Jaume: "Per l’inici de gira del disc Fins a maig no revisc aquest 2020 amb alta activitat de concerts tot i el covid-19 (Vespres UB, Acústica, Portalblau, la Mercè, MMVV, Instants… i també un concert en streaming per al Primavera Sound)".

Stay Homas: "Per l’originalitat de la proposta i haver demostrat que amb qualitat musical es pot arribar molt lluny".

6. Reconeixement al projecte artístic més innovador realitzat en confinament i/o adaptat a la situació de nova normalitat

'De viatge amb el rock' by The Pink Goats: "Per la creació d’un espectacle musical i visual que permet gaudir de les millors versions del rock en temps del covid-19".

Stay Homas: "Per un projecte artístic original, per a tots els públics, de tots els estils i gèneres que, a més, està obtenint uns grans resultats en directe".



Tothom a Casa i la Música a la Plaça: "Per la iniciativa de tornar la música a la plaça i als carrers, facilitant l’emissió online".

7. Reconeixement al mitjà de comunicació i/o periodista que ha donat veu a les iniciatives musicals realitzades durant la pandèmia

Jordi Bianciotto: "Pel suport al sector de la música des de l’inici de la pandèmia".

Canal 33: "Per la programació de música en viu feta durant el confinament, que ha donat sortida a la creació dels artistes catalans".

Xavi Canalias: "Per la seva secció al programa Planta baixa de TV3, fent recomanacions musicals, connectant amb la realitat dels músics que durant tot el confinament han tingut l’opció de tocar en directe al programa des de casa".

8. Reconeixement al mànager d'ARC que ha destacat per la seva tasca professional cap als artistes

Gerardo Sanz, de Fina Estampa.

Ixent Sampietro, d’Èxits Management & Produccions.

Jordi Freixes, de Batall Produccions.

9. Reconeixement al representant / agent de zona d'ARC que ha destacat en l'organització d'esdeveniments

Berta Ferrer, de To Be Confirmed.

Iban Orobitg, d’OA2 Produccions.

Josep Miquel Gámez, de Planning General d’Espectacles.

Juli Tardio, d’Oh Show & Events.

Medir Mujal, de Medirflash.

Montserrat Viñuelas, d’EDR Events.

10. Reconeixement al promotor d'ARC que destacat en l'organització d'esdeveniments

Joan Roselló, de The Project.

Rosa Galbany, del Taller de Músics.

Xavi Pascual, de Promo Arts Music.