Mínim històric de cinema en català a la collita 2020 dels Gaudí

Només sis llargmetratges de ficció en català participaran en la 13a edició dels Gaudí, que se celebraran el 21 de març a l'Auditori del Fòrum. És la xifra més baixa en la història dels Gaudí, i un descens notable comparat amb els 14 de l'any passat. Dels sis candidats, que inclouen títols com La vampira de Barcelona, L'ofrena i La dona il·legal, sortiran els cinc nominats a millor pel·lícula dels Gaudí. En total hi haurà 60 produccions candidates als Gaudí, entre les quals hi ha 20 pel·lícules en llengua no catalana (per 15 l'any passat), 10 documentals seleccionats dels 23 inscrits, 14 curtmetratges dels 58 inscrits i 4 pel·lícules per a televisió. Per segon any consecutiu no hi haurà cap candidata en la categoria de millor pel·lícula d'animació.

La gala d'aquesta edició serà un homenatge a les sales de cinema, se celebrarà el diumenge 21 de març a l'Auditori del Fòrum de Barcelona i serà produïda per El Terrat i dirigida per Enric Cambray, actor i director creatiu d'El Terrat i codirector de les últimes dues gales dels Goya. Amb el retard de la data es vol donar temps perquè millori la pandèmia i poder celebrar la gala "en les millors condicions", però sempre ajustant-se a la normativa en vigor. Serà també l'última gala d'Isona Passola com a presidenta de l'acadèmia del cinema català, ja que l'any que ve acaba el seu segon mandat i ja té "ganes de volar". Pel que fa al seu recanvi, ha apuntat que ja hi ha "diverses candidatures alternatives" que es volen presentar al càrrec. Encara no hi ha data per a les eleccions, però tot apunta que seran a la primavera, després dels Gaudí.

Ni 'Josep' ni Pau Donés seran als Gaudí

Entre les produccions catalanes que competiran als Gaudí destaquen títols com Sentimental de Cesc Gay, Uno para todos de David Ilundain, No matarás de David Victori, Hogar d'Álex i David Pastor, Cosmética para el enemigo de Kike Maíllo i el documental My mexican bretzel. En el capítol d'absències també hi ha diversos títols que destaquen: el documental Eso que tú me das de Jordi Évole no ha superat el filtre del comitè, que ha seleccionat 10 títols dels 23 inscrits. "Van considerar que era més entrevista que documental", ha apuntat Passola, subratllant que el comitè treballa de manera independent de l'Acadèmia.

La presidenta ha recordat que el film d'animació Josep tampoc pot competir als Gaudí perquè la seva producció catalana "no arriba al 20% del pressupost". Passola ha dit que li agradaria que hagués participat en la categoria de cinema europeu, "però no s'hi va inscriure a temps", i que tot i així espera que pugui ser-hi l'any que ve. La productora també ha justificat la desaparició en la pròxima edició del Talent Català –la norma que permetia premiar els participants catalans de produccions no catalanes– per homologar el reglament al d'altres acadèmies europees i per "denunciar la precarietat" del cinema català. "Volem que es vegi clarament la situació que vivim, amb molts dels nostres professionals havent de marxar a Madrid i buscant-hi pis i escola per als nens –ha dit–. És un drama per a la indústria catalana".

TV3 i el Govern, "responsables" de la precarietat

En aquest sentit, Passola també assenyala "molt preocupada" la caiguda de pressupostos de les produccions catalanes, una circumstància que afecta "la competitivitat" de la indústria. "No pot ser que la mitjana dels llargmetratges en català sigui de 750.000 euros quan la mitjana europea és de 3,2 milions", diu Passola, que no dubta a l'hora d'assenyalar els culpables: "És responsabilitat del govern català i de TV3. Els diners per a la producció de ficció havien caigut gairebé a zero. Ara hem aconseguit que la xifra pugi a 6 milions, però havíem arribat a tenir prop de 60 milions".

La pèrdua de protagonisme del cinema català també es tradueix en un descens del percentatge que representa la producció catalana sobre el total de l'Estat, que en 10 anys ha passat del 48% al 31%. El 2019, de les 265 pel·lícules rodades a l'Estat només 84 eren catalanes. La quota de pantalla del cinema català és similar al seu pes proporcional en el nombre de produccions: en el que portem de 2020 la recaptació del cinema català representa un 28,9% de la taquilla total del cinema espanyol i un 7,2% respecte al total de taquilla, una xifra que millora en dos punts la del 2019, però només per la situació excepcional que viuen les sales de cinemes, que ha facilitat la distribució de les estrenes catalanes. La nota negativa torna a ser la quota de pantalla del cinema en català del 2020, que només arribaria a l'1% afegint-hi la recaptació d'un film estrenat el 2019, La innocència.