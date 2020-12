Premis Zirkòlika per a Alba Sarraute, PakiPayà i My!Laika

Alba Sarraute, la primera producció nacional de circ i la companyia PakiPayà són algunes de les guanyadores dels XI Premis Zirkòlika de Circ de Catalunya. A causa de les restriccions pandèmiques, els guardons s'han comunicat aquest dimecres en un acte sense públic ni entrega de trofeus. Sarraute ha guanyat el premi al millor espectacle de sala per Desdèmona, la versió circense de l’ Otel·lo de Shakespeare que va estrenar al Festival Grec. Tal com fa notar el jurat, Sarraute fa “un excel·lent treball escenogràfic i una brillant dramatúrgia” i “reivindica el paper de les dones amb un llenguatge fresc, desinhibit i molt coral”.

El premi al millor espectacle de carpa ha sigut per a Toca Toc, de la companyia PakiPayà, i al millor espectacle de carrer per a Oyun, de Federico Medini Cia. El Fedito. També han sigut guardonats Estat d’emergència, la primera producció nacional de circ (també es va estrenar al Grec); El gran final, de Bucraá Circus; el número acrobàtic Liñaza, de My!Laika; Constel·lacions, de Núria Andorrà; Circus Time, de Kanaya Circ, i el festival Cantilafont. Dimarts ja s'havia anunciat el premi Zirkòlika a la trajectòria per al clown i mestre de clowns Jango Edwards.