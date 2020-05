El Primavera Sound cancel·la l'edició del 2020

El Festival Primavera Sound ha cancel·lat l'edició del 2020, que havia de celebrar-se a finals d'agost. Per tant, el vintè aniversari del festival barceloní es trasllada al juny del 2021. "Avui el Primavera Sound comunica la decisió més difícil de la seva història", diu el comunicat de la direcció del festival barceloní, que al març havia fet un primer moviment ajornant l'esdeveniment del juny a l'agost. Finalment, però, la incertesa provocada per la pandèmia ha obligat a la cancel·lació.

"Quan el 28 de març vam anunciar el canvi de dates del festival a finals d'agost, ho vam fer sota la supervisió i amb l'acord de les autoritats locals i sanitàries, que aleshores en validaven la celebració aquest any –diu el comunicat–. Però davant l'evolució d'aquesta crisi sanitària sense precedents i davant la incertesa generada per les mesures de desescalada en relació als festivals, ens veiem en l'obligació de posposar per motius de força major la pròxima edició del Primavera Sound Barcelona fins a l'any que ve, del 2 al 6 de juny del 2021".

Les entrades ja adquirides seran vàlides per a l'edició del 2021 i, segons explica el festival, hi haurà "beneficis especials" per a les persones que decideixin conservar l'entrada. Tanmateix, també se'n facilitarà la devolució, que es podrà demanar a partir del 3 de juny. Aquell mateix dia es donaran a conèixer els primers artistes de l'edició del 2021, el cartell de la qual "seguirà celebrant el 20è aniversari del festival amb la filosofia del #bestfestivalforever".

Un Primavera Pro virtual

Pel que fa a la part professional del festival, el Primavera Pro, aquest any tindrà una edició virtual del 21 al 24 de juliol del 2020, l'objectiu de la qual serà analitzar, reflexionar i debatre al voltant dels innombrables reptes que afronta el sector en aquest nou paradigma.

La cancel·lació del Primavera Sound confirma la tendència marcada per altres festivals que també han hagut de renuncia a celebrar l'edició del 2020, com ara el Sónar, el Festival Castell de Peralada, el Festival Jardins de Pedralbes i el Festival Pau Casals, entre d'altres.