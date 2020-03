El Primavera Sound, més a prop de la cancel·lació que de l’ajornament

El Primavera Sound, si més no l’edició barcelonina, està més a prop de la cancel·lació que de l’ajornament. La crisi sanitària podria afectar la celebració de la vintena edició del festival, prevista per a principis de juny. Una possibilitat era traslladar-lo a finals d’agost, d’acord amb el compromís de l’Ajuntament de Barcelona de treballar en "la reorganització del calendari de grans esdeveniments culturals i festivals de música que tenen lloc a Barcelona en cas que sigui necessari". Aquesta és una de les mesures per ajudar el teixit cultural de la ciutat que va anunciar l’alcaldessa Ada Colau el 18 de març.

Ara com ara, però, el futur del festival és incert. Segons fonts del Primavera Sound, de moment el govern municipal barceloní no els ha donat el suport que sí que han trobat a Porto i Los Angeles, les altres ciutats que aquest any acullen edicions del festival, i que ja han comunicat el seu compromís d’acompanyar-los en aquesta crisi. També lamenten que no s'hagin articulat els mecanismes d'ajuda per a esdeveniments estratègics com els festivals i que sí que han activat ciutats com París (amb el We Love Green) i països com Alemanya (amb el Melt Festival).

Les mateixes fonts expliquen a l'ARA que el que demana l'organització és que l'Ajuntament es comprometi amb el festival, "l'esdeveniment amb més projecció internacional de la ciutat després del Mobile World Congress", i que no deixi caure una empresa cultural amb una plantilla de més de cent treballadors fixos a Barcelona.

A Barcelona el festival troba a faltar un interlocutor municipal amb poder de decisió que garanteixi la celebració de la vintena edició. Si no es pogués fer, el que també penjaria d'un fil seria la mateixa continuïtat del Primavera Sound. En qualsevol cas, la decisió final dependrà de les converses amb l'Ajuntament. Tal com va assegurar el festival fa uns dies en un comunicat, es coordinaran amb les autoritats sanitàries i les institucions locals "abans de prendre qualsevol decisió".