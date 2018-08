Carme Elias i Vicky Peña, Projecte Ingenu i 'Bombers', a la nova temporada del Teatre Akadèmia

El Teatre Akadèmia ha preparat una nova temporada protagonitzada per les coproduccions. La sala n'impulsarà cinc, entre les quals destaca el tàndem format per Vicky Peña i Carme Elias, que representaran 'Què va passar amb Bette Davis i Joan Crawford?'. L'espectacle, programat del 27 de febrer al 31 de març, reflecteix la rivalitat entre les dues actrius de Hollywood durant el rodatge de la pel·lícula 'Què se n'ha fet, de Baby Jane?'. "És un text divertidíssim sobre dues dones molt intenses, amb un caràcter especial", destaca Peña. La competitivitat de les protagonistes també es va poder veure a la televisió amb la sèrie 'Feud' de la HBO.

Aquesta temporada l'Akadèmia compagina "grans autors universals amb el teatre contemporani", explica l'assistent a la direcció artística del teatre, Isabelle Bres. Entre els primers es podrà veure una versió de 'Faust' de Goethe de la mà de Projecte Ingenu –que fa dues temporades van triomfar a la mateixa sala amb 'Yerma'– del 19 d'octubre al 25 de novembre. Segons el director del muntatge, Marc Chornet, l'obra "explora la insatisfacció constant de Faust en l'home contemporani", que ells han traslladat a l'època actual. "Avui tothom és Faust. Totes les promeses de joventut que ell desitja les podem comprar, estan a l'abast de tothom", afirma Chornet.

D'entre les propostes clàssiques que passaran per l'Akadèmia també hi ha 'Nit de reis (o el que vulgueu)' d'Els Pirates Teatre, que reprenen l'obra estrenada fa quatre anys amb part del repartiment però també amb noves incorporacions. A més, l'Akadèmia acollirà del 23 de gener al 17 de febrer 'Deliri a dos' d'Eugène Ionesco, a càrrec de Bojum Teatre. L'espectacle, que no s'ha estrenat fins ara a Catalunya, és "un joc constant de les paraules amb una gran comicitat, tragèdia i poesia", diu la directora, Montse Bonet.

Abusos sexuals i consentiment

La nova temporada de l'Akadèmia tindrà, del 17 d'abril al 12 de maig, una peça que aborda els límits del consentiment i els abusos sexuals. 'Bombers', que es va poder veure a la Mostra d'Igualada, relata la relació entre un bomber i una noia amb una lleu discapacitat mental i està protagonitzada per Salvador Miralles i Mariantònia Salas, que va rebre el premi de les arts escèniques de les Illes Balears a la millor interpretació femenina.

L'Akadèmia encetarà el curs el 14 de setembre amb 'Sarab', la història de tres dones de generacions diferents que han patit l'abandonament en primera persona. La peça, escrita i dirigida per Albert Tola, compta amb Laia Alberch, Isabelle Bres i Elena Fortuny al repartiment. La temporada de l'Akadèmia es complementa amb el retorn de 'Link link circus' d'Isabella Rossellini, 'La diversa' de Moreno Bernardi i un espectacle de Lara Díez que encara està en procés de creació.