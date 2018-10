Prop de 20.000 persones participen a la primera Biennal de Pensament Ciutat Oberta

La primera Biennal de Pensament Ciutat Oberta, que s'ha dut a terme entre el 15 d'octubre i aquest diumenge en més de 90 espais de Barcelona, ha aplegat, segons l'Ajuntament, 20.000 assistents. Més de 150 entitats i 156 ponents han format part d'algun dels 69 actes programats en la iniciativa, que seguirà amb les activitats de +Biennal, un programa que s'allargarà fins a principis de desembre. Entre les propostes que han reunit més públic hi ha el diàleg 'L'embolic del gènere', en què van participar Judith Butler i Fina Birulés; 'La ciutat de les dones', amb Rita Segato i Gabriela Weiner, i 'Gènere, sexe i sexualitat', amb Paul B. Preciado i Eloy Fernández Porta.

Per a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la biennal "ha demostrat que era del tot necessària i ha arribat per quedar-se". Organitzada per l'Ajuntament amb la col·laboració d'altres institucions, entitats i col·lectius, la iniciativa també ha explicat temàtiques com 'Ecologia i feminisme', amb Yayo Herrero, l'habitatge i la construcció amb Carles Muro i Richard Sennet, i la 'Música per a la convivència', amb el mateix Sennett i Alfred Brendel. Per al comissionat de Cultura, Joan Subirats, "la presència i la participació als debats del públic més jove" confirma que "tenen moltes ganes de pensar i actuar".