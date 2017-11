Puigdemont acusa el PSC de ser "còmplice" de "l'espoli del patrimoni cultural" de Sixena

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha acusat el PSC i "el tripartit del 155" de ser "còmplices" de "l'espoli del patrimoni cultural" de Sixena. En declaracions a la premsa des de Brussel·les, el candidat de Junts per Catalunya ha defensat la posició que ha pres fins ara la Generalitat. "És la correcta, perquè no hi ha una sentència ferma sobre el retorn de les obres", ha dit. Segons el president, que ha explicat que encara s'han de resoldre els recursos, traslladar les peces vol dir "incomplir la llei de patrimoni de Catalunya".

"No creiem que el govern espanyol ens estigui recomanant que incomplim les nostres pròpies lleis en vigor", ha afirmat. També s'ha referit als socialistes, dels quals ha dit que "han obert la porta al fet que hi hagi aquest espoli de les obres d'art que estan custodiades". Per això, ha dit que el 21-D cal "dir no" al trasllat i "tancar aquesta porta que de manera irresponsable alguns van obrir".

Puigdemont ha assegurat que el trasllat podria provocar "un dany irreparable" al "patrimoni cultural, universal". També ha subratllat que després de les eleccions caldrà "continuar defensant amb més solidesa que mai la posició que sempre ha defensat el govern de Catalunya" sobre les obres de Sixena. El president ha fet aquestes declaracions en els marges d'una trobada a Brussel·les amb una vintena de caps comarcals del PDECat.