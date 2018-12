Qatar condemnat per haver plagiat els fanals de Beth Galí

L'Estat de Qatar haurà d'indemnitzar Beth Galí amb 50.000 euros per haver plagiat uns fanals de l'arquitecta catalana. Segons el jutjat mercantil 2 de Barcelona, Galí és la propietària intel·lectual dels fanals que Qatar va instal·lar a les avingudes principals de Doha. A més, el jutge, obliga l'empresa pública Ashgal, que executa l'obra pública de l'estat de Qatar, a destruir el miler de fanals falsificats que hi ha instal·lats a la via pública i a destruir tots aquells que hi hagi als magatzems.

Galí va demandar el govern de Qatar el 2012 per haver-li copiat el disseny de gairebé 1.000 fanals instal·lats a la principal avinguda de la capital, Doha. El fanal, anomenat Latina, s'ha instal·lat en zones de Barcelona, com el parc de l'Escorxador o el del Fòrum, i en moltes ciutats europees.

El govern del país àrab li va demanar els plànols del projecte per revisar-los, però després va instal·lar uns fanals gairebé idèntics però de mala qualitat sense pagar-li drets de propietat intel·lectual. L'empresa que els havia d'instal·lar diu que, a part dels 9 milions d'euros directes perduts, han perdut encàrrecs per desenes de milions d'euros per la mala imatge dels fanals defectuosos de Doha.