El Quartet Gerhard comença amb bon peu un cicle Mozart

23 DE GENER

La floració els últims anys a Catalunya d’un bon grapat de formacions de cambra de nivell més que estimulant és un fenomen digne d’admiració (i d’estudi) que genera, al mateix temps, una exigència de responsabilitat a tots els actors implicats per facilitar que aquest talent es pugui desenvolupar en les millors condicions possibles. El Quartet Gerhard ocupa dins d’aquest panorama esperançador un lloc destacat gràcies, a part de la seva qualitat intrínseca, a una remarcable projecció exterior. El grup enceta una col·laboració amb el Palau de la Música Catalana que els durà a interpretar una de les joies del repertori, els sis quartets de corda que Mozart va dedicar a Haydn, a raó de dues sessions durant tres temporades, ja que aquestes partitures estaran acompanyades d’altres exemples rellevants del gènere.

Justament, Mozart va ser una de les perles de la vetllada al Petit Palau, amb una versió de gran equilibri del Quartet KV421. Els Gerhard no van necessitar carregar les tintes per traduir el caràcter ombrívol de l’obra, l’única de la sèrie en mode menor, i els escassos moments de llum (com les floritures del primer violí al trio del Minuetto) van estar ben negociats. La cohesió del grup va ser immaculada en unes variacions a l’últim moviment delineades amb cura, però va ser la melangia puntuada per uns preschubertians esclats de dolor de l’ Andante la que va mostrar la millor cara dels Gerhard.

Amb un so de notable densitat, Brahms semblava una tria ideal per a la unió de Lluís Castán, Judit Bardolet (violins), Miquel Jordà (viola) i Jesús Miralles (violoncel). No va ser del tot el cas en un Quartet op.51 núm.2 mancat d’una respiració més àmplia que hauria evitat puntuals moments de confusió, de discurs poc diàfan, en els dos moviments extrems. Per contra, els Tres haikus de Josep Maria Guix, compositor convidat aquest curs pel Palau, va ser una font de gaudi inversament proporcional a la seva curta durada. Tant en la subtilitat extrema del primer com en el lirisme del segon o l’impuls rítmic del tercer, el Quartet Gerhard va estar esplèndid.