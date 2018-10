El Quartet Quiroga i el compositor Javier Darias, Premios Nacionales de música

El Quartet Quiroga, en la modalitat d'interpretació, i Javier Darias, en la modalitat de composició, han sigut guardonats aquest dimecres amb els Premios Nacionales de música corresponents al 2018. Els dos rebran els 30.000 amb què dota el ministeri de Cultura dota els premis.

El jurat considera el Quartet Quiroga (format pels violinistes Aitor Hevia i Cibrán Sierra, el viola Josep Puchades i la celo Helena Poggio) "un dels conjunts de cambra més singulars de la nova generació" i li atorga el premi "per la seva implicació en la difusió de la música actual, especialment de la creació espanyola". El Quartet Quiroga, que va néixer com a homenatge al violinista gallec Manuel Quiroga, es va formar a l'Escola Reina Sofía, a més de la Musikhochschule de Basilea i l'European Chamber Music Academy. Actualment té residència a la Fundación Museo Cerralbo de Madrid i abasta un repertori que va des del segle XVIII a l'actualitat. A més, el jurat destaca "la seva significativa tasca docent i la seva projecció internacional, que els ha portat als principals festivals i sales de concerts d'Europa i Amèrica, amb projectes de col·laboració amb artistes de la talla de Martha Argerich, Javier Perianes, Veronika Hagen i Valentin Erben".

L'alcoià Javier Darias Payá, químic i compositor, ha sigut reconegut "per la qualitat i solidesa de la seva obra, per la seva dilatada trajectòria en l'àmbit de la creació i per la seva important faceta d'investigador musical amb la publicació de significatius estudis a l'entorn de les teories escalístiques". El músic també exerceix de professor i està al capdavant de l'Escola de Composició i Creació Artística (ACCA), que acaba de celebrar el seu 30è aniversari, i en la qual s'han format diverses generacions de compositors. També ha col·laborat amb orquestres com l'OBC.