Quatre grups i artistes catalans, a l’Eurosonic

El grup The Zephyr Bones, el duo Mueveloreina i les artistes Odina i Museless seran presents en l’edició 2018 de l’Eurosonic, la gran fira musical i festival que se celebrarà a la ciutat holandesa de Groningen del 17 al 20 de gener, i que cada any aplega més de 4.000 professionals del sector d’arreu d’Europa. Tots quatre han sigut seleccionats pels responsables artístics del Europe Talent Exchange Programme (ETEP), un programa de la Unió Europea del qual forma part l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC). El propòsit de l’ETEP és facilitar la mobilitat d’artistes per festivals europeus, i la presència a l’Eurosonic és fonamental per donar-los visibilitat. “L’Eurosonic és la Fira, amb majúscules. Hi van la gran majoria d’agents d’Europa”, explica Anna Romeu, d’El Segell del Primavera, la discogràfica que edita el disc d’Odina.

L’ICEC, que és present a l’ETEP des del 2012, aporta una ajuda de 7.000 euros en despeses de mobilitat i promoció a repartir entre els quatre grups i artistes catalans participants. En les sis edicions anteriors amb el suport de la Generalitat han actuat a l’Eurosonic una vintena de grups, entre els quals Za!, Muchachito Bombo Infierno, La Pegatina, Joana Serrat, Txarango, Núria Graham, Mourn, CaboSanRoque, Seward i Maika Makovski. Els festivals europeus que són membres de l’ETEP també reben incentius econòmics per la contractació de com a mínim un concert dels artistes participants, amb la condició que siguin d’un país diferent del del festival. “Hi ha moltes propostes que ens poden encaixar”, diu el director artístic del Mercat de Música Viva de Vic, Marc Lloret, que rep ajudes europees de 1.200 i 1.000 euros si programa grups seleccionats per l’ETEP.