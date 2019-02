Queen actuarà als Oscars amb Adam Lambert com a cantant

Queen actuarà a la 91a cerimònia dels Oscars el pròxim 24 de febrer amb Adam Lambert com a vocalista, segons ha anunciat l'Acadèmia de Hollywood aquest dilluns a les xarxes socials. El grup britànic interpretarà el tema de 'Bohemian rhapsody', la cançó que dona nom a la pel·lícula biogràfica de Freddie Mercury, que encarna l'actor Rami Malek. Sota el nom de 'Queen + Adam Lambert', el grup comptarà amb dos dels membres originals, el guitarrista Brian May i el bateria Roger Taylor. El baixista, John Deacon, no ha actuat amb Queen des de la mort de Freddie Mercury, tret de l'homenatge que se li va fer el 1992 a Wembley.

