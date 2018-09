‘Quién te cantará’, el laberint creatiu de Carlos Vermut

Es comenta que, abans i tot de presentar ahir a Sant Sebastià Quién te cantará, Carlos Vermut ja n’estava tip, de sentir a parlar d’Almodóvar. És natural: la nova pel·lícula del director de Magical girl es podria confondre fàcilment amb una del manxec: revisió del melodrama en clau postmoderna, disseny visual molt cuidat, música d’Alberto Iglesias, protagonisme femení absolut... Llibre d’estil almodovarià al servei d’una història sobre estrelles del pop i els seus fans, sobre mares sacrificades i filles rebels i sobre identitats superposades.

Quién te cantará entrelliga les històries d’una famosa cantant que viu retirada des de fa anys (Najwa Nimri) i una de les seves fans, una mare soltera que treballa en un karaoke (Eva Llorach). Les seves vides col·lisionen quan, a poques setmanes de tornar als escenaris, la cantant perd la memòria en un accident i necessita ajuda per recordar com ser ella mateixa. ¿I qui millor que la fan fatale que es coneix de memòria els seus gestos, les seves lletres, la seva manera de ser? No és casual que la fan es digui Violeta i la cantant Lila, dos colors que es confonen amb facilitat: Quién te cantará també estudia com es confonen els límits de la identitat creativa, l’absurd que de vegades s’amaga darrere el mantra de “ser un mateix” en el terreny de l’art.

La ironia de tot plegat és que Carlos Vermut és, probablement, la veu més singular i salvatge que ha sorgit al cinema espanyol de l’última dècada, la menys domesticada per deutes estilístics (no és un director particularment cinèfil). En ell, l’adopció de la sintaxi almodovariana té menys a veure amb el pastitx referencial que amb l’elecció d’un territori expressiu, com un músic que canvia d’estil segons el disc i les cançons. Quién te cantará no és un homenatge a Almodóvar ni a Bergman ni a Iván Zulueta, sinó l’exorcisme d’un cineasta aclaparat per la pressió i les expectatives dipositades sobre ell, una manera d’escapar del laberint creatiu i de ser ell mateix, signifiqui això el que signifiqui.

Si baixem a un nivell menys conceptual també podem treure suc de la pel·lícula: una direcció sumptuosa, la matisada fredor de la fotografia d’Edu Grau, les recargolades sorpreses del guió de Vermut i, sobretot, la interpretació d’Eva Llorach, actriu fixa de la filmografia de Vermut a qui amb Quién te cantará li haurien de ploure els premis, començant per la Concha de Plata de Sant Sebastià. Al film també se li poden trobar pegues: falten espurnes en la relació entre Llorach i Nimri, i les cançons que sonen a la pel·lícula -algunes cantades per Eva Amaral- compleixen la funció narrativa però justegen en el terreny artístic. Així i tot, Carlos Vermut surt victoriós del tràngol de convertir els seus dilemes creatius en una obra sòlida i plena de capes que podria reportar-li una segona Concha d’Or.

Vestida per matar

Abans, però, Vermut hauria d’imposar-se a Peter Strickland, que ahir va presentar In fabric, un malson terrorífic, sensual i pertorbador a l’altura de les anteriors The duke of Burgundy i Berberian Sound Studio. El director anglès torna a retre homenatge al giallo italià, però amb més sentit de l’humor. A In fabric segueix la pista d’un vestit maleït comprat a les rebaixes de l’exclusiva boutique d’uns grans magatzems on, de nit, el personal practica rituals sexuals amb maniquins que perden sang per la vagina. El vestit, d’un vermell sang intens, arriba primer a les mans d’una dona separada que intenta reflotar la vida amorosa i, en la segona part de la pel·lícula, a un tècnic de rentadores en ple comiat de solter i a la seva promesa.

Però Strickland no es limita a transitar pels codis del gènere sla-sher i narrar com el vestit assassina les víctimes, sinó que crea un univers deliciosament morbós, un espectacle ple d’imatges psicodèliques que se’t claven a la retina, dependentes que parlen com sacerdotesses paganes i rentadores que es tornen boges. In fabric és un festí més divertit i sensual que terrorífic, un regal per als fans del terror que també es veurà al Festival de Sitges.