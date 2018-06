Cs exhibeixen exemplars d''El Quixot' i Laura Borràs els respon: "Espero que l'hagin llegit"

Els diputats de Ciutadans han acudit aquest matí a la primera sessió de control al Govern de Quim Torra amb exemplars d'una edició de la Real Academia Española d''El Quixot'. Era la seva manera de protestar per l'acte que fa més d'una setmana va organitzar Societat Civil Catalana en homenatge a Miguel de Cervantes a la Universitat de Barcelona i que va ser boicotejat per col·lectius independentistes. El diputat de Cs Fernando de Páramo ha preguntat a la consellera de Cultura, Laura Borràs, per l'acte i ha demanat que condemni les protestes organitzades pels membres del CDR.

Borràs ha respost als diputats: "Jo he estudiat aquest llibre, en tinc publicacions. Espero que tots vostès hagin llegit 'El Quijote', perquè el millor homenatge que es pot fer a Cervantes és llegir-lo". Finalment, Laura Borràs ha respost als diputats de Cs: "Contra la intolerància hi hem de ser tots".

Aquí el tenim pic.twitter.com/X4Zt4amJm3 — Josep Maria Ruiz (@josep_m_ruiz) 20 de juny de 2018

El diàleg entre Borràs i Ciutadans ha provocat força rebombori a la xarxa

Ja que tot forma part d’una campanya de marketing i no hi ha res darrere, podrien almenys cuidar la imatge i portar diferents edicions, de diferents èpoques i, sobretot, exemplars rebregats i llegits. Viscuts. Gràcies, Consellera @LauraBorras, per la lliçó. Com riurem! pic.twitter.com/mElR3vqubN — Jenn Díaz 🎗 (@JnnDiaz) 20 de juny de 2018

Que en sou, de rucs, ciudadanos, que no sabeu amb qui us les haveu: que la @LauraBorras us passa la mà per la cara en coneixement de literatura catalana, castellana i universal, beneits. — plaerdemaria (@plaerdemaria) 20 de juny de 2018