Quim Gutiérrez vol ser un home del segle XXI

Natalia Tena esbandeix en dos segons el debat recurrent sobre si un home i una dona poden ser amics íntims sense embolicar-se. “That’s bullshit! ”, exclama l’actriu en anglès, i afegeix: “Tinc molts amics homes amb qui mai m’he enrotllat”. Malgrat les evidències, a la ficció cinematogràfica aquestes relacions són més aviat escasses. Per això Tena va rebre amb entusiasme la proposta de protagonitzar la comèdia Te quiero, imbécil al costat de Quim Gutiérrez, que s’estrenarà l’any vinent.

Dirigida per Laura Mañá i produïda per Minoria Absoluta amb Lastor Media i Brutal Media, la història se centra en el Marcos i la Raquel, dos amics de la infantesa que es retroben per casualitat. “S’ajunten perquè comparteixen afinitats. Es convertiran en dues persones molt pròximes, que parlen de qüestions com la sexualitat d’una manera oberta i natural”, destaca Gutiérrez. De moment, el vincle fictici entre el Marcos i la Raquel just comença a reflotar, perquè el film està en l’etapa més incipient del rodatge. Al capdavall d’unes escales mecàniques de la Fira de Barcelona, els protagonistes intercanviaven ahir les primeres paraules després de molt de temps sense veure’s. Amb la clenxa al mig, ulleres metàl·liques i una panxa prominent, Gutiérrez donava vida a un home encara descol·locat perquè la parella -interpretada per Alba Ribas- l’havia deixat el mateix dia que ell li havia demanat de casar-se.

L’aparença més aviat descuidada del personatge no és banal. “El Marcos és un home poc mainstream, una mica fora de lloc, però amb caràcter i sentit de l’humor”, descriu Gutiérrez. El protagonista el va captivar perquè “defuig el perfil del típic mindundi trist que va amunt i avall perquè l’acaben de deixar”. En comptes de tancar-se a casa i llepar-se les ferides, el Marcos viurà una transformació física i psicològica (ajudat per la Raquel) que configura el viatge narratiu de la pel·lícula. “La crisi de parella i el fet de perdre la feina fan que repensi la seva vida. Va a la cerca de l’home del segle XXI per reconvertir-se”, explica l’actor. La transformació passarà pel crossfit, el Tinder, les cremes exfoliants i un guru d’internet amb consells hilarants que encarna Ernesto Alterio.

Una Bridget Jones en masculí

“Les dones han canviat al segle XXI i això ha fet sorgir una nova masculinitat”, afirma Laura Mañá. A partir de la història del Marcos, la directora ha volgut donar pes “a les dones empoderades i independents”, com també “a les noves maneres de lligar que, gràcies a les xarxes socials, són molt més igualitàries”. Mentre la Raquel s’erigeix com “algú singular, sense prejudicis ni vergonya”, diu Gutiérrez, el protagonista s’hi emmiralla i alhora brilla pels seus defectes. “És una Bridget Jones en masculí”, assenyala Alba Ribas. L’equiparació és vàlida, segons Mañá, perquè igual que el personatge de Renée Zellweger “el Marcos t’enamora pels seus defectes”.

Amb films com Crazy, stupid, love com a referència, la directora subratlla la voluntat de trencar amb certs estigmes que cenyeixen els personatges femenins a algunes comèdies. “Amb l’ex del Marcos, per exemple, he volgut fugir dels estereotips escrits pels homes -diu Mañá-. Ella el deixa, sí, però té els seus motius. He intentat que les dones siguin personatges més comprensibles i ambivalents”.

Si bé el viatge del protagonista no és estèril, la pel·lícula va més enllà d’una defensa absoluta de la modernitat. “És el retrat d’algú que té por del rebuig i que, abans d’arriscar-se a estar sol, prefereix quedar-se amb algú amb qui no comparteix gran cosa -explica Gutiérrez-. Però per solucionar una crisi no serveix de res posar-se capes a sobre. La clau és trobar-se a un mateix i acceptar-se, encara que surti del camí habitual”.