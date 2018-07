Quim Torra: "El Govern també vol construir la bastida d'aquest país republicà sota els conceptes de llibertat, cultura i talent"

Quim Torra ha tornat aquest matí a l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), on sovint ha treballat a l'arxiu i la biblioteca, des d'una nova posició: com a president de la Generalitat ha inaugurat l'exposició que la institució ha muntat en l'Any Pompeu Fabra sobre la seva relació amb el filòleg. "Em va quedar un treball sobre Armand Obiols", ha dit Torra per recordar el seu passat a l'IEC. Sobre Fabra, ha començat subratllant la importància de Fabra, a qui ha considerat la personalitat "més important del país". "Certament, la tasca de filòleg de Fabra ho tapa tot -ha afegit-, i és com ha de ser, és el filòleg per excel·lència, és qui ens dona una eina útil per explicar-nos el món en català i explicar el món en català". Així mateix, ha destacat el fet que Prat de la Riba imposés el català com a llengua oficial a la Mancomunitat, i com els periodistes i els escriptors del moment el van adoptar. "La majoria del país va saber veure en aquella llengua estàndard el futur que ens calia", ha explicat el president de la Generalitat.

A més del president de la Generalitat, la inauguració de l'exposició ha comptat amb la presència de la consellera de Cultura, Laura Borràs, i la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa. Tots han sigut rebuts pel president de l'Institut d’Estudis Catalans, Joandomènec Ros, i de l’equip de govern de la casa.

A més del filòleg, Quim Torra ha volgut recordar el Pompeu Fabra "ciutadà". "Tot va lligat en aquella generació republicana. No penso que Fabra va fer el que va fer només per un simple amor científic per la llengua, tancat en la seva torre d'ivori; sinó que, com en els escriptors, els poetes, els escultors, els científics i els músics, hi havia un compromís amb el país". "Per a mi Fabra representa l'esperit d'excel·lència", ha subratllat.

El president de la Generalitat vol que el seu Govern s'emmiralli en l'esperit de Fabra i la seva generació: "El Govern també vol construir la bastida d'aquest país republicà sota els conceptes de llibertat, cultura i talent". Finalment, Torra ha recordat que Fabra va ser empresonat arran dels Fets d'Octubre i que, el gener del 1939 al Mas Perxers, va dir adeu als polítics i altres personalitats que van marxar a l'exili el 1939.

La mostra inclou materials i documents d'arxiu de Fabra, entre els quals hi ha reproduccions d'algunes de les 14.751 fitxes redactades a mà per al 'Diccionari general de la llengua catalana', publicat l'any 1932.