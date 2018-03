Quimi Portet publicarà el 6 d'abril 'Festa major d'hivern'

El desè àlbum en solitari de Quimi Portet es titularà 'Festa major d'hivern' i es publicarà el 6 d'abril a través de Quisso Records i Fina Estampa. El treball consta de 13 cançons on "barreja sensibilitat i ironia", segons informa l'artista en un comunicat. Coproduït juntament amb el britànic Daivd Tickle, amb qui ja va treballar a 'Astronomía razonable' (1993) i 'Hoquei sobre pedres' (1997), aquest nou disc és, segons el músic, "un repertori 100% Quimi Portet".

Entre les cançons del 10è treball hi ha 'Central de biomassa', "un retaule surrealista amb topònims familiars i un humor gens complaent", i 'Pànic escènic', "aixecada entorn riffs que provoquen cori-mori, suor freda i tremolors". Però no totes les cançons de 'Festa major d'hivern' són gresca i xerinola. A 'Carta de ningú', per exemple, reapareix l'autor d'himnes de Los Rápidos, Los Burros i El Último de la Fila. L'àlbum va lligat a una gira que ja té les dues primeres dates confirmades: el 20 d'abril a l'Auditori de Girona, dins el festival Strenes, i el 15 de maig a la sala Apolo de Barcelona com a part del festival del Mil·leni.