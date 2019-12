Les 10 cantants que més han triomfat el 2019

Les artistes femenines han guanyat protagonisme el 2019. Ariana Grande, Billie Eilish, Camila Cabello i Taylor Swift dominen les llistes de cançons més escoltades. Però no estan soles. A continuació, una llista de les 10 artistes amb més èxit aquest any.

Billie Eilish

La 'Kurt Cobain' de la generació mil·lennial

El seu single debut, Ocean Eyes, es va fer viral, i va acumular més de 120 milions de reproduccions únicament a Spotify fins al setembre del 2018. Amb Lovely i When the party's over, l'artista va guanyar encara més reconeixement.

Eilish, de 18 anys, és la segona artista més escoltada a Spotify mundialment. Ha treballat amb molt d'esforç en la composició i creació dels seus nous temes. Aquest any va publicar el seu primer àlbum d'estudi: When we all fall sleep, where do we go?, que va sortir a la venda a finals de març. L'àlbum va debutar en el número 1 al Billboard 200. Eilish és la primera artista nascuda a la dècada del 2000 en ser número 1 als Estats Units i Regne Unit. Considerada “la icona pop que defineix l'ansietat adolescent en el segle XXI”, segons The Guardian, l’artista és la vuitena més escoltada al món.

Bad Guy és la cançó de més èxit del disc. Acumula 677.701.041 visualitzacions a YouTube i ha estat número 1 als Estats Units.

Camila Cabello

De l'Havana al món

La cantant i compositora d'origen cubà Camila Cabello té més de 56 milions d'oients mensuals a la plataforma musical Spotify.

Havana, llançada l'agost del 2017, es va convertir en la cançó d'una artista femenina més escoltada de tots els temps, acumulant un rècord de reproduccions a Spotify i amb 1.644.868.863 visualitzacions a YouTube. El 21 de juny, Cabello va publicar Señorita, un duet amb el canadenc Shawn Mendes. La cançó va entrar directament al número dos a la llista Billboard, i a YouTube acumula 827.374.032 visualitzacions.

La cantant va començar la seva trajectòria a través de la televisió. Després ha fet col·laboracions d'èxit amb artistes com Ed Sheeran, Cardi B, Alejandro Sanz, Mark Ronson, Major Lazer, Pitbull, J. Balvin i Pharrell Williams, entre d'altres.

Rosalía

S'ha consolidat i ho ha fet 'con altura'

La cantant de Sant Esteve Sesrovires recull un total de 15.582.577 oients mensuals a Spotify des que va triomfar el 2018 amb Malamente. Aquest 2019 ha continuat creixent fins a consolidar-se com a artista abordant nous projectes.

Me quedo contigo és la cançó que va versionar la cantant a la cerimònia de la gala dels Goya 2019 amb el Cor Jove de l'Orfeó Català. Nombrosos músics van lloar-la i Los Chunguitos, a través de Twitter, li van agrair el tribut i haver permès a tothom “sentir aquesta cançó amb la teva veu i el teu art”.

L'actuació als Goya, la benedicció de Madonna a la seva música, el cameo a la pel·lícula Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar i les col·laboracions amb J. Balvin i Ozuna a Con altura i Yo x ti, tu x mi, respectivament, en són una mostra.

La cançó Con altura compta amb més de 1.164.940.505 visualitzacions a YouTube, ha tingut sis nominacions i un rècord de tres guardons als MTV Video Music Awards. La catalana ha fet un salt estratosfèric amb el seu èxit mundial, que s'ha vist reflectit en el triomf als Grammy Llatins, el seu primer VMA i la nominació al Grammy.

Dua Lipa

La britànica no deixa de trencar barreres

L'artista britànica d'origen kosovar, Dua Lipa, es va popularitzar el 2017 amb la cançó New rules, tot un èxit mundial. Ara compta amb 41.685.695 oients mensuals a Spotify. La cançó, que parla de com superar una ruptura, es va considerar com un himne d'empoderament femení dedicat a les noves generacions.

Aquest any ha seguit recollint èxits amb el llançament de Swan Song per a la banda sonora de la pel·lícula de James Cameron Alita: Àngel de Combat. Al febrer va ser guardonada com a millor nova artista als Grammy. La col·laboració amb Mark Ronson i Diplo a Electricity l'ha portat fins al guardó de millor gravació de dance.

El single publicat al novembre Don’t start now és el primer del segon àlbum d'estudi i ha tingut un gran èxit: compta ja amb 71.421.760 visualitzacions a YouTube.

Taylor Swift

El desafiament de la cantant a la indústria

Taylor Swift, que compta amb 38.960.203 oients mensuals segons Spotify, ha llançat aquest 2019 el seu setè disc, Lover, amb Me! com a primer senzill. La cançó mostra el començament d'una nova etapa, amb una Taylor més valenta i empoderada.

La cantant ha desafiat la indústria de la música demanant els drets de les seves cançons anteriors a la discogràfica Big Machine Label Group, explicant que els empresaris Scooter Braun i Scott Brochetta li prohibeixen interpretar els temes dels seus àlbums anteriors. La cantant ho va denunciar després de saber que seria guardonada amb el premi d'artista de la dècada als American Music Awards (AMAS) al gener. Allà vol cantar un medley amb els seus èxits de l'última dècada però, segons la cantant, ho té prohibit. Aquest novembre va explicar a través de Twitter la seva situació i va fer una crida als seus fans.

Don’t know what else to do pic.twitter.com/1uBrXwviTS — Taylor Swift (@taylorswift13) 14 de novembre de 2019

Beyoncé

Reapareix amb un missatge d'empoderament i reivindicant l'orgull ètnic

Després d'un temps dedicant-se a ella mateixa, el seu negoci i la família, Beyoncé ha reprès la seva carrera musical aquest 2019 amb un missatge d'empoderament i orgull ètnic, aprofundint en les seves arrels, donant més significat cultural i simbòlic a la seva música i els videoclips, i subratllant el caràcter col·lectiu de la seva música.

El disc The lion king: The gift, publicat aquest juliol, és una inspiració en el remake del clàssic de Disney. Les cançons no són la banda sonora de la pel·lícula, sinó temes completament inèdits en què la solista envia un missatge a l'Àfrica inspirant-se en el film. Ho mostra al vídeo de la composició de Spirit i Bigger, en els quals hi apareixen escenaris naturals de paisatges africans i escenes de la pel·lícula.

En aquest nou projecte de l'artista, la família hi és molt present, i la seva filla Blue Ivy Carter l'acompanya, tant a Spirit com a Brown skin girl. Aquesta última és una cançó d'homenatge a les dones negres d'arreu del món.

A Brown skin girl col·labora amb el guaianès Saint Jhn, el nigerià Wizkid, i la seva filla, Blue Ivy Carter. El disc obre una nova porta per a la cantant, regida per l'orgull africà, i en la qual el gènere afro-pop regna i destaquen també les col·laboracions amb artistes africans. La cançó compta amb més de 20 milions de visualitzacions (20.182.587).

El primer llançament de l’artista aquest 2019 va ser el disc Homecoming, un disc en directe amb quaranta cançons i un concert filmat i documentat a través de Netflix. Té com a leitmotiv les HBCU, les universitats americanes que històricament, i fins a l'actualitat, han estat relacionades com a afroamericanes perquè permetien l'accés als negres nord-americans a l'educació superior.

Lizzo

Una llança a favor dels cossos no normatius

El 2019 ha estat l’any de l'artista Lizzo, que s'ha popularitzat a través del seu èxit viral Truth hurts, publicat el 2016 però més apreciat ara quan va ressorgir a través de la nova versió deluxe de l'artista. També ha saltat a la fama gràcies a la col·laboració amb Ariana Grande a Good as hell, de la qual també ha preparat un nou videoclip que ha publicat aquest desembre i que compta ja amb més de set milions de visualitzacions a Youtube.

Amb constants reivindicacions, Lizzo contagia l'amor propi a través de les seves cançons i la seva imatge fora de la normativitat social. Amb 8 nominacions serà la protagonista de la pròxima edició dels Grammy Internacionals, tot un rècord.

Ariana Grande

L'èxit de 'Thank u, next'

Cuz I love you. També ha rebut el premi Apple Music Award com a artista innovadora de l’any. L'artista no només destaca per la seva música sinó també com a actriu: ha protagonitzat la pel·lícula Las timadoras de Wall Street, estrenada al novembre.

L'artista nord-americana Ariana Grande és la tercera artista més escoltada mundialment a la plataforma Spotify, amb 56.351.959 oients mensuals. 7 rings és el segon senzill del disc Thank u, next, que es va publicar el gener del 2019. Ha estat un gran èxit que ha arribat al número u a la llista de molts països, aconseguint també que la cantant sigui la tercera artista femenina a tenir dues o més cançons que debuten en el top 100 de cançons als Estats Units.

La cançó anomenada Thank u, next va ser un èxit en streaming, malgrat que va rebre crítiques també per part d'altres artistes que acusaven la cançó de ser un plagi. Tot i això, la cançó acumula a YouTube més de 650.149.324 visualitzacions.

Aquest any la cantant ha treballat de valent i ha realitzat col·laboracions com la cançó Don’t call me angel (Charlie’s Angels) amb les cantants Miley Cyrus i Lana Del Rey. La cançó, que forma part de la nova pel·lícula Los ángeles de Charlie, és una mostra més de l'empoderament de la dona, que lluita i mostra la seva força, deixant enrere qualsevol tipus de submissió o mostra de vulnerabilitat. Acumula més de 128.346.478 visualitzacions a YouTube.

Lana Del Rey

La 'sad girl' mostra la millor versió d'ella mateixa

La nord-americana Lana Del Rey va publicar aquest estiu el seu nou àlbum Norman fucking Rockwell!. Accentuant el seu so més personal, la cantant ha aconseguit una maduresa mostrant el seu costat més personal i trobant la millor versió d'ella mateixa en el món de la música.

Norman fucking Rockwell!, publicada el 29 d'agost del 2019, compta amb 6.142.048 visualitzacions a YouTube. Norman Rockwell és el famós pintor de divertides escenes que representaven la vida nord-americana de mitjans del segle 20. Les seves obres es reproduïen de forma constant a les revistes dels anys 30, 40 i fins als anys 50. Pintava el Somni Americà, amb quadres de famílies felices i perfectes, i escenes que mostraven un estiu etern.

Possiblement aquest sigui el disc més cohesionat de la carrera de Lana Del Rey. L'artista ha estat capaç de construir un imaginari nord-americà que fa ús de les icones més tradicionals de la pròpia cultura i de la cultura pop. Ho fa abordant, també, diversos temes com la masculinitat fràgil, episodis icònics de la història de la música, i reflexions d'ella mateixa. Lana Del Rey juga amb un món ple de referències que combinen la sad girl americana amb problemes per relacionar-se amb el món i el paral·lelisme que existeix amb la decepció del seu país i d'un estat de no reconeixement davant una època de transició.

Miley Cyrus

La reinvenció d'una estrella

Miley Cyrus aquest any va sorprendre tothom per la col·laboració amb la sèrie de Netflix Black mirror, en la qual la cantant encarna l'ídol pop d'una adolescent solitària que vol contactar amb la seva cantant preferida, una artista amb una vida no tan idíl·lica com sembla. Cyrus interpreta una artista explotada per la indústria musical i el seu entorn més proper.

A finals de maig, la cantant publicava el seu EP She is coming, format per sis senzills. Cadascun dels temes són un capítol que han conformat She is here i She is everything durant el 2019. Després d'anunciar la ruptura amb Liam Hemsworth, Slide Away és la primera cançó que ha publicat, la qual ja parla d'aquesta vivència. La va interpretar als MTV Video Music Awards a Nova Jersey, on l'anterior senzill Mother's daughter, va rebre nominacions.

La cantant, que va actuar també durant el Primavera Sound per reemplaçar l'actuació que es va cancel·lar de Cardi B, va patir assetjament en una de les sortides de l'hotel on s'estava quan un dels fans de Cyrus, que l'esperava a la porta, va provar d'abraçar-la per fer-li un petó sense consentiment. Aquest episodi i la posterior denuncia pública de la cantant van desencadenar tota una pluja de crítiques sobre ella.