La Quinzena de la Dansa Metropolitana, cancel·lada

La Quinzena de la Dansa Metropolitana, que havia de començar aquest dissabte 14 de març, queda cancel·lada. Aquesta és la decisió que han pres aquest dijous els ajuntament implicats, que tanmateix es comprometen a reprogramar més endavant "el màxim d'espectacles". L'anul·lació respon a les mesures de prevenció i contenció del Covid-19. Això sí, tant la Diputació de Barcelona com l'Àrea Metropolitana de Barcelona "asseguren el suport econòmic per a la celebració de les properes tres edicions del festival".

En el cas de la ciutat de Barcelona, que ha necessitat 24 hores per prendre una decisió, la cancel·lació afecta la inauguració de la Quinzena prevista per a aquest dissabte a la Barceloneta i "la totalitat dels espectacles de sala previstos en el programa" a partir del 16 de març.

El conjunt d'ajuntaments metropolitans implicats en la Quinzena de la Dansa han acordat ajornar totes les activitats a l'aire lliure programades i traslladar-les a l'estiu. Pel que fa als espectacles de sala, a partir del dilluns 16 de març "resten suspesos la totalitat dels espectacles previstos", però aquest cap de setmana cada municipi "aplicarà la directriu que marqui l'administració local competent". És a dir, que alguns espectacles de sala podrien mantenir-se aplicant la mesura d'un terç de l'aforament. Aquest criteri d'obrir amb un terç d'aforament és el que de moment també segueixen altres equipaments públics com el CCCB o amb un important finançament públic com la Sala Beckett.

El Mercat de les Flors suspèn les funcions

També "per raons de seguretat i de responsabilitat, i seguint les recomanacions de la Generalitat", el Mercat de les Flors ha decidit suspendre les funcions previstes per als pròxims dies. La primera, que començava avui dia 12 de març i s'acabava el diumenge 15, és l'espectacle de La Intrusa It's a wrap (Kubrick is dead).

També queden suspeses les funcions que havien de tenir lloc la setmana vinent: Oscyl (dies 20 i 21 de març) i OCD LOVE, de L-E-V Company, que s'havia de representar al Mercat també els dies 20 i 21 de març i que formava part de la programació de la Quinzena Metropolitana de Dansa. En funció de com es desenvolupin els esdeveniments i les repercussions de la crisi de salut pública, es valorarà reprendre les funcions dels següents espectacles el dia 26 de març.