El Quixot allibera 'Fariña' del seu segrest

El Quixot allibera condemnats, pobres criats víctimes de la brutalitat dels seus amos, i torna la dignitat a prostitutes i pastors. És un cavaller idealista que es llança contra els molins perquè vol justícia. I ara, en ple segle XXI, torna a cavalcar de nou contra la censura. El Gremi de Llibreters de Madrid ha creat una eina (https://www.findingfarina.com) amb la qual és possible llegir 'Fariña' a través d''El Quixot'. "Amb aquesta iniciativa queda demostrat que es podran segrestar els llibres però no les paraules", ha dit el secretari del Gremi, Fernando Valverde. Amb aquesta iniciativa els llibreters de Madrid posen de manifest la impossibilitat de censurar llibres en plena era digital.

La jutge Alejandra Pontana va demanar el segrest cautelar del llibre 'Fariña', del periodista Nacho Carretero, a petició de José Alfredo Bea Gondar, exalcalde d'O Grove (Pontevedra). El llibre, que es pot trobar a moltes biblioteques catalanes, aprofundeix en la història del narcotràfic gallec. Al gener, l'exalcalde de la població gallega va demandar Carretero i l'editorial Libros del K.O. per haver vulnerat, suposadament, el seu dret a l'honor. Després de la decisió judicial, el llibre es va convertir en número 1 de vendes a Amazon.

Empresonat i alliberat

Bea Gondar va encapçalar una llista d'independents el 1983 i va guanyar les eleccions municipals. Va governar fins al 1991. Aquell any va tornar a ser el més votat, però tres dies abans que es constituís el nou ajuntament la policia el va detenir perquè havien detingut un home que duia 30 quilos de cocaïna en un cotxe llogat per Bea Gondar. El van proclamar alcalde però era a la presó. Finalment va ser destituït perquè no va poder comparèixer per formalitzar el nou govern. L'Audiència Nacional el va condemnar però el Tribunal Suprem va revocar la sentència perquè un dels testimonis va ser invalidat. Això és part del que explica Carretero al seu llibre.

Un Gremi combatiu

El jutjat número 7 de Collado Villalba (Madrid) va ordenar fa uns dies l'execució del segrest i va exigir la paral·lització immediata de la reproducció i distribució del llibre en format paper i digital. El Gremi de Llibreters sempre s'ha mostrat molt combatiu sobre el segrest del llibre. El 22 de febrer van emetre un comunicat en què manifestaven el seu "rotund desacord i unànime disconformitat" amb la decisió judicial de segrestar el llibre 'Fariña'. El Gremi va assegurar que no trauria ni un sol llibre de les llibreries. "No permetrem que surti de les llibreries perquè això implicaria un precedent intolerable i molt perillós, no tan sols perquè atempta contra la llibertat d'expressió, sinó també perquè soscavaria el dret a la informació i a la cultura dels ciutadans", van assegurar.

El Gremi qualifica la mesura judicial d'"extrema i anacrònica" i manifesta que "mai podran censurar els teus drets com a lector. Ni les paraules. Ni 'El Quixot' evidentment".