Radiohead amb swing i ukelele: Joan Vázquez estrena el videoclip de 'Creep'

Joan Vázquez agafa la cançó Creep de Radiohead, la canta amb un somriure i la vesteix de swing. Ukelele, saxo i piano en comptes de drama i electricitat. Així és la versió que n'ha fet el crooner barceloní. "La lletra de Creep m’encanta, és una declaració sense filtres, és despullar-se davant d’algú i, en aquesta versió, hem volgut ressaltar aquest moment de confidència que proposa la lletra amb un to festiu, afegint una mica d’humor a aquest sentiment de raret que expressa el protagonista de la cançó", explica Vázquez.

Aquesta Creep és el segon senzill del disc dedicat als estàndards de jazz, Feeling good, que es publicarà al febrer, i del qual Vázquez ja havia avançat una adaptació de Cole Porter, Em posen molt més els teus ulls. L'àlbum barreja temes llegendaris de jazz en el seu anglès original, versions en català de peces clàssiques i la reinterpretació d’algunes cançons més actuals amanides amb essència de jazz, com ara Creep.

Joan Vázquez, fascinat pels dies de glòria de Frank Sinatra i el Rat Pack, també és actor i cantant de musicals. Ha participat en espectacles com Merrily we roll along, My fair lady, Hair, Rent, Bagdad Cafè, Paquito forever, Ciutat de Gespa i Ocaña reina de las Ramblas, per al qual va guanyar el premi al millor actor de musical als Premis de la Crítica 2019 i als Premis Teatre Barcelona 2020, i també va ser nominat als premis Butaca 2020.