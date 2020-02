Rafael Tous dona la seva col·lecció d'art conceptual al Macba

Rafael Tous ha escollit el Macba per donar la seva important col·lecció d'art conceptual integrada per un miler d'obres, que són el testimoni de diverses dècades de creació catalana. Entre els autors hi ha Francesc Abad, Eugènia Balcells, Jordi Benito, Carmen Calvo, Ferran García Sevilla, Eulàlia Grau, Antoni Miralda o Pere Noguera. La col·lecció abasta prop de cinquanta anys de creació.

Aquest conjunt d'art conceptual és el més destacat de Catalunya i integrarà una exposició que es farà al Macba a finals d'any. Es farà una exposició col·lectiva, però centrada en quatre o cinc artistes de la mateixa generació. Es tracta de la donació més gran que ha rebut mai el Macba. "És un dia històric per al Macba i per a la ciutat de Barcelona", ha dit aquest dilluns Ferran Barenblit, director del museu barceloní. La col·lecció s'ha constituït al llarg de 50 anys al costat de la creació a través de la Sala Metrònom, que va ser un "far" de la creació a Barcelona. "La col·lecció encara està en marxa, i avui arriba a la seva futura casa per sempre. La donació és pura, simple, irrevocable sense cap mena de contraprestació més enllà de donar-la a conèixer i exhibir-la dins la col·lecció del museu, on s'integrarà de manera natural", ha reblat Barenblit. D'altra banda, ha valorat el gest de Tous com una "decisió valenta i d'una generositat extremada".

Per la seva banda, Rafael Tous, que ha sigut calorosament aplaudit al final de la presentació de la donació, s'ha declarat "molt content" que la col·lecció estigui al Macba, "cuidada, vigilada i mantinguda". "Aniré augmentant la col·lecció i el que compri d'aquests artistes també anirà a parar al museu", ha afirmat.

Un col·leccionista precoç

Vinculat al món tèxtil, Rafael Tous (Barcelona, 1940) és col·leccionista d'art des de la seva joventut. "Sóc Lleó i Dragó", ha bromejat. "De petit ja col·leccionava de tot." Fent un repàs al seu recorregut vinculat a la indústria tèxtil a Sabadell, Tous ha explicat que ha sigut gràcies a l'empresa tèxtil de confecció que va muntar que ha pogut formar la col·lecció d'art. Les primeres obres les va adquirir amb 25 anys. "Les primeres recordo que tenien missatges polítics molt subtils", ha recordat.

Després va descobrir l'art conceptual i es va "entusiasmar", va visitar galeries i va parlar amb crítics d'arreu del món. "Pere Noguera és el primer artista conceptual que vaig conèixer. Em vaig enamorar de la seva obra, em va agradar molt a nivell poètic". El col·leccionista també ha evocat altres artistes com Jordi Benito i Carlos Pazos, "una generació que van haver de marxar pel franquisme", o bé Joan Rabascall, que va anar a París, o d'altres a Nova York, com ara Eugènia Balcells.

El 1980 va obrir Sala Metrònom perquè tinguessin un espai públic i es poguessin veure les seves obres. La sala va tancar el juny del 83 després de 40 exposicions. El 1984 en va tornar a obrir una altra al carrer de la Fusina i va estar oberta fins a principis dels noranta.

"Fer feliç Barcelona"

D'entre les obres cedides destaca la instal·lació Europa Arqueologia al rescat de Francesc Abad, que va exposar a Metrònom el 1989. O bé Supermercat del 1976 d'Eugènia Balcells, 48 tires de 250x25. "He mantingut relacions d'amistat amb molts d'aquests artistes i també he vetllat per donar-los a conèixer a l'estranger amb exposicions", ha exposat Tous. "Les vaig comprar per carinyo i perquè ajudava els artistes a continuar creant les seves obres".

Sobre la donació, Tous ha insistit que vol "obrir camí perquè altres col·leccionistes s'animin a fer el mateix que jo". D'altra banda, ha reconegut que pels volts del 2004 va negociar per no tancar la seva galeria, però "al final no hi va haver tractes", ha reconegut.

Sobre els motius que l'han empès a fer ara la donació, ha dit que després d'una mala nit va prendre una decisió: "Ho dono tot per poder fer feliç Barcelona i tothom". "El món de la cultura ha d'estar obert a tothom", ha subratllat, "i espero que altres col·leccionistes segueixin el meu exemple i no esperin que els seus fills heretin les peces i les venguin".

A part d'aquesta col·lecció, Tous en té una integrada de 2.000 obres de fotografia contemporània de fotògrafs d'arreu del món i una altra de "molt gran" de còmics.