Un film LGTBI prohibit a Kènia guanya un premi a la millor actriu als 'Oscars africans'

L'actriu Samantha Mugatsia, protagonista de la pel·lícula 'Rafiki', que ha estat prohibida a Kènia perquè suposadament "fomenta el lesbianisme", va guanyar dissabte el premi a la millor actiu al FESPACO, el Festival Panafricà de Cine i de Televisió d'Ouagadougou, a Burkina Faso.

'Rafiki' va causar una gran controvèrsia al país perquè representava una relació amorosa entre dues joves lesbianes, la Kena (Samantha Mugatsia) i la Ziki (Sheila Munyiva). Per aquest motiu va ser vetada a l'abril pel seu "contingut homosexual", segons el Consell de Classificació de pel·lícules de Kènia. En aquest país, les relacions homosexuals estan penades amb fins a 14 anys de presó, i fins fa no gaire era constitucional fer un examen anal a un ciutadà sospitós com a prova de la seva condició de gai.

"Que Rafiki guanyi com a millor actriu al FESPACO és monumental. No només és un reconeixement de l'art kenià i afegeix Kènia a la història del cine africà, sinó que també és un gran reconeixement de la llibertat d'expressió dins d'Àfrica", ha comentat la directora del fil, Wanuri Kahiu, via Twitter.

Els Oscars fan aixecar el veto

'Rafiki' va entrar en la selecció dels candidats a pel·lícules nominades als Oscars del febrer. Com a requisit per ser-ho era necessari aixecar la censura, ja que tots els films nominats s'han de poder veure al país d'origen almenys durant set dies. L'aixecament del veto va fer que el públic acudís massivament a les sales que la projectaven i que fessin 'sold out'.

El 22 de febrer, el Tribunal Superior de Nairobi –capital de Kènia– va ajornar fins a finals de maig una sentència històrica que hauria d'haver-se pronunciat sobre si els articles 162 i 165 del Codi Penal, que prohibeixen les relacions homosexuals al país, són o no inconstitucionals en ser l'origen de la discriminació.

'Rafiki' també és el film que va permetre a Kènia competir per primer cop al Festival de Cinema de Canes, el passat maig, a la secció Una Certa Mirada.