Un disc col·lectiu per recordar les víctimes del franquisme, amb l'ARA

El 18 de juliol farà 82 anys del cop d'estat del 1936. Per recordar totes les víctimes de la Guerra Civil Espanyola i el franquisme, set cantants han unit les seves veus al disc 'Sota les cunetes. Justícia!', que fa memòria de la dictadura i de tots els seus efectes. Amb aquest objectiu, l'àlbum inclou cançons de Maria del Mar Bonet, Raimon, Ovidi Montllor, Lluís Llach i Quico Pi de la Serra, entre d'altres, interpretats per artistes com VerdCel, Cesk Freixas, Feliu Ventura, Meritxell Gené i Rusó Sala. L'àlbum es podrà aconseguir amb l'ARA divendres, dissabte i diumenge vinent per 9,95 euros.

La voluntat de recuperar les cançons més emblemàtiques en la lluita contra el franquisme va sorgir el 2016, quan els artistes participants van idear un concert col·lectiu que es va dur a terme a l'Auditori Barradas de l'Hospitalet de Llobregat. L'espectacle torna ara amb una doble funció el 24 i 25 de juliol a la Sala Versus Glòries de Barcelona i coincidint amb el llançament del disc. 'Sota les cunetes. Justícia!' inclou 19 cançons i un llibret amb textos i les lletres dels temes.

Com pots aconseguir la promoció al quiosc?

Per adquirir la promoció hauràs de presentar al quiosc el cupó* situat a la part inferior de la contraportada del diari, disponible només els dies de venda.

(*) Si ets subscriptor digital et podràs descarregar el cupó a l’Espai del Subscriptor.