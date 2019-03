Rammstein remenen la història alemanya al videoclip 'Deutschland'

L'actriu Ruby Commey és Germania, la protagonista de 'Deutschland', el nou videoclip del grup alemany Rammstein. Aquesta Germania i els membres del grup passen per diferents moments de la història alemanya, des de la resistència a la invasió romana fins a un present-futur distòpic. Entre tots dos moments, hi ha referències no exemptes de crítica al passat medieval, a la Segona Guerra Mundial, a l'Holocaust, a la RDA, a la Fracció de l'Exèrcit Roig, a la caiguda del Mur...

El videoclip, dirigit per Eric Remberg (àlies Specter Berlin), havia generat certa polèmica perquè al 'teaser' apareixen imatges de membres de Rammstein vestits com a presoners dels camps d'extermini. Diverses veus van acusar el grup de banalitzar l'Holocaust per vendre una cançó. Tanmateix, el videoclip sencer aporta un context diferent, perquè no deslliga els crims del nazisme de la història alemanya. I, com Tarantino a la pel·lícula 'Maleïts malparits', el videoclip –que de fet és una superproducció– ofereix una possibilitat alternativa. De tota manera, el debat queda obert.

'Deutschland' és una de les cançons del nou disc de Rammstein que es publicarà el 17 de maig. La gira de presentació passarà per l'estadi de l'RCD Espanyol l'1 de juny.