Un sumptuós 'remake' de 'Rebecca' i l'obra mestra de Pedro Costa, estrenes destacades de la setmana

'Rebecca'

Ben Wheatley torna a un Manderley on pesa l'ombra de Hitchcock

Com el fantasma que habita tots els racons de Manderley, el record de la Rebecca d'Alfred Hitchcock pesa com un referent insuperable sobre qualsevol nova aproximació a la novel·la de Daphne du Maurier. Durant dècades, el gènere gòtic ha servit de caixa de ressonància en la ficció de les inseguretats femenines. Aquí, la narradora, una dona acabada de casar sense nom propi, viu una crisi d'identitat respecte a la difunta esposa del seu marit, la Rebecca del títol, encarnació d'aquell ideal femení inassolible que tan sovint han posat com a model a les dones. Segueix llegint. Estrena als cinemes i a partir del 23 d'octubre disponible a Netflix

'Vitalina Varela'

Una nova elegia de Pedro Costa a la dignitat dels desheretats

En una colpidora escena de Vitalina Varela, la protagonista, parcialment submergida en una penombra que remet als clarobscurs de Caravaggio, afirma que, “si hi ha amor, les coses han de funcionar”. I ho diu malgrat arrossegar el llast de la misèria material i l’infortuni sentimental: Vitalina Varela (una no actriu que el cineasta portuguès Pedro Costa va conèixer en el rodatge del seu anterior film, Cavall diners) interpreta una dona de 55 anys que arriba a Portugal procedent de Cap Verd pocs dies després de la mort del seu marit, al qual portava més de dues dècades esperant retrobar. Així, sobre la insubornable integritat personal d’aquesta heroïna tràgica, Costa construeix la seva nova elegia fílmica a la dignitat dels desheretats, amb la qual retorna a les barraques del suburbi lisboeta de Fontainhas, escenari de títols memorables com No quarto da Vanda i Juventude em marcha. Segueix llegint. Estrena als cinemes

'No matarás'

Mario Casas es carrega a les espatlles un 'thriller' moral, nocturn i frenètic

No matarás comença amb un llarg pla seqüència centrat en la nuca i les espatlles de Mario Casas, evitant fins al final mostrar-ne el rostre. Amb aquesta decisió, el director David Victori ens diu que el pes de la pel·lícula recaurà íntegrament en el cos de l’actor, a qui veurem de manera diferent de com estem acostumats. Aquí Casas encarna el Dani, un noi tímid que ha passat els últims anys cuidant el seu pare malalt, i que quan per fi està a punt d’aixecar el vol i marxar en un llarg viatge, coneix la Mila (la debutant Milena Smit, posseïdora d’una elèctrica intuïció física), una noia que és el seu antònim i que l’arrossega a una nit de violència i decisions al límit. Segueix llegint. Estrena als cinemes