Recuperen vuit dels deu veïns d'Isavarre assassinat pels franquistes el 1938

A Isavarre (Pallars Sobirà) les tropes franquistes van obligar deu homes del poble a cavar la seva pròpia fossa i els van afusellar. Era l'abril del 1938. Divendres passat, la Generalitat va acabar els treballs d’exhumació de la fossa i confia poder identificar les restes de vuit dels deu homes que van ser assassinats aquell abril del 1938, quan les tropes franquistes van ocupar aquest poble del Pallars i van obligar tots els homes a concentrar-se a la plaça. La majoria tenien entre 50 i 60 anys i eren massa grans per anar al front, per això en aquell moment eren al poble. Els van tancar en una capella i l'endemà els van traslladar i afusellar a Prats de Fuster, prop d'una cabana de pedres. Van ser enterrats al mateix lloc on se'ls havia executat. Dies més tard, alguns familiars van intentar recuperar alguns cossos que havien quedat mig descoberts.

Segons la direcció general de Memòria Democràtica, alguns dels esquelets estan incomplets. Entre les troballes hi ha un crani amb un tret de bala, peces de roba i objectes quotidians com ara monedes i encenedors. No s’ha pogut trobar cap resta òssia del novè i el desè individu. Els arqueòlegs treballen amb la hipòtesi que o bé es podrien haver escapat i els haurien executat en algun altre lloc o bé els familiars els van desenterrar de manera clandestina i els van donar sepultura en un altre lloc.

Alguns testimonis parlaven d’una onzena persona a la fossa: un soldat franquista que hauria estat afusellat després de negar-se a disparar contra “els 10 d’Isavarre”. Els arqueòlegs, però, tampoc han trobat cap objecte ni cap indici que faci pensar que entre els cossos recuperats hi ha un soldat rebel.

Les restes recuperades són a la Universitat Autònoma de Barcelona, on els genetistes n’extrauran l’ADN. El programa d’identificació genètica del Govern encreuarà els perfils genètics dels familiars amb els de les restes òssies per veure si hi ha coincidència. Els encreuaments confirmaran definitivament si són “els 10 d’Isavarre”. La recollida de mostres dels familiars es va fer el 21 de setembre al centre d’atenció primària d’Alt Àneu, i se'n van encarregar genetistes de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron.