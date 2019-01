Refree i Isaki Lacuesta conviden el públic a fer de videojòquei

Raül Fernández Miró, Refree, va treure molt suc a la proposta que li van fer des del Sónar perquè fes un concert de música electrònica. “Havia flirtejat amb bases electròniques i em va agradar el repte -explica Refree-. No volia fer música de ball i vaig acabar tocant el sampler d’una manera molt orgànica, sense programació”. El públic pot tornar a escoltar la música que Refree va crear per a aquell concert al centre d’art de la Fabra i Coats i també descobrir la resta de la proposta: mentre concebia el concert, Refree col·laborava amb Isaki Lacuesta en la banda sonora de la pel·lícula Entre dos aguas i, com que treballaven junts, amb molt bona sintonia, l’actuació al Sónar es va convertir en un espectacle audiovisual.

Refree va trobar el desllorigador del projecte en una altra col·laboració. Durant una gira pels Estats Units amb Lee Ranaldo (ex Sonic Youth), va veure una enganxina en una bateria amb el lema que dona títol a la mostra, Your mobile is a cop [El teu mòbil és un policia], i li va proposar a Lacuesta que reflexionessin sobre la censura i el control que exerceixen les xarxes socials. “Més que una obra amb un missatge directe, és una peça conceptual amb imatges d’Isaki Lacuesta sobre la censura”, explica el músic. Tot i així, el més atractiu de l’exposició és que el públic pot jugar amb els mateixos sons i les imatges que van fer servir ell i Lacuesta i crear unes altres peces audiovisuals per a la resta de visitants. “L’exposició té una part molt positiva”, diu Lacuesta.

El muntatge de Your mobile is a cop té un punt enigmàtic: dues pantalles suspeses del sostre de la sala. Però tot canvia quan comença el bombardeig d’imatges i sons en totes dues, i es poden veure moltes escenes pixel·lades i personatges que poden resultar provocadors per al puritanisme de Facebook com el nen nu del Triomf de l’amor, de Caravaggio. També és suggerent el diàleg que es pot produir entre les dues pantalles. Per exemple, una dona vestida amb un nicab que només li deixa els ulls a la vista mira les imatges que brollen de l’altra pantalla. “El Raül estava treballant en un lloc molt allunyat de la seva zona de confort, i en algun moment vam pensar a fer un fals directe -explica Isaki Lacuesta-. Va començar sent una peça molt de muntatge i a mesura que avançàvem es feia més impressionista”. El cineasta fa més referències a les art plàstiques i troba referents de la “poètica del píxel” en pintors com el puntillista Georges Seurat. “Em vaig sentir com un supremacista 2.0”, diu també Isaki Lacuesta. Pel que fa a la procedència de les imatges amb què va treballar Lacuesta, n’hi ha del dissenyador Manuel Ceballos i del cineasta experimental Oriol Sánchez.

L’exposició també és un reflex de la intensa activitat expositiva de Lacuesta: la retrospectiva que li va dedicar el Centre Georges Pompidou va tancar les portes el 6 de gener i dues de les instal·lacions que s’hi van poder veure formaran part de l’exposició, titulada Les imatges eco, que el centre d’art contemporani de Girona, el Bòlit, li dedica a partir del dia 25 de gener.

El concurs de la Fabra i Coats

La presentació de Your mobile is a cop va coincidir ahir amb la publicació de les bases del concurs per a la direcció de la Fàbrica i Centre d’Art Contemporani de Barcelona Fabra i Coats. Els interessats en participar-hi s’han d’inscriure fins al 30 de gener i tenen fins al 18 de febrer per presentar un projecte de cinc anys que ha d’incloure les línies de programació del centre d’art i propostes de suport a la creació i de recerca en els camps de l’educació i la cultura.