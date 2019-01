‘Rent’ fa posposar ‘Les dames del perpetu socors’ al Condal

El projecte Onyric del Teatre Condal, que va néixer al setembre, enfila la segona meitat de la temporada teatral amb una gran producció. La sala acollirà el musical Rent, que dirigirà Daniel Anglès i es podrà veure del 23 de març al 26 de maig. L’espectacle, en castellà, ha implicat posposar al setembre Les dames del perpetu socors, l’obra que estava prevista per als propers mesos al teatre. Tot i això, el repartiment de Les dames del perpetu socors formarà part del càsting de Rent, que el 2016 es va poder veure en català al Casino L’Aliança del Poblenou i que ara torna als escenaris per celebrar el 20è aniversari de la primera estrena de l’espectacle a l’estat espanyol. “ Rent parla d’una generació de joves que lluiten contra els problemes amb l’amor. És un cant a la idea de crear i d’utilitzar l’art com una eina per comunicar-nos”, destaca Anglès, que també és director del Teatre Condal.

A banda d’aquesta producció, el Condal també té preparada una pluja de propostes musicals que s’allargaran fins al juny. D’entre aquestes destaquen els concerts de Mariona Castillo, que farà un tribut a David Bisbal; Anna Moliner, que presentarà Jo dic sí!, i Gerónimo Rauch, que oferirà un repertori basat en la seva trajectòria com a intèrpret de grans musicals. Pel Condal també hi passaran Pablo Puyol i David Ordinas amb el muntatge Venidos a menos, on exploren la gestió de l’èxit una vegada ha passat, i Elena Gadel i Andreu Gallén musicaran poemes de Federico García Lorca i Maria Mercè Marçal el dia de Sant Jordi. Fins al 10 de març, però, l’escenari del Condal estarà ocupat per dues pròrrogues. D’una banda, el Mag Lari seguirà portant-hi les 25 il·lusions i, de l’altra, es manté en cartellera Broadway a cappella.