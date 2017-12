Riccardo Muti vol fer somiar el món amb la música de Strauss al Concert d'Any Nou

Com cada 1 de gener, des de fa 78 anys, la Filharmònica de Viena farà sonar els valsos, les polques i les marxes de la família Strauss. L'encarregat de dirigir l'orquestra serà el director napolità Riccardo Muti (Nàpols, 1941): "El missatge de la música dels Strauss és el més important. La música aporta tots els bons sentiments. El món somia durant un dia [amb aquesta música]", va dir Muti quan va presentar el programa del concert. "Aquesta és la fascinació i la màgia d'aquest concert", va afegir.

Serà la cinquena vegada que Muti s'adreça al públic des de la Sala Daurada del Musikverein. Ja va dirigir l'orquestra vienesa el 1993, 1997, 2000 i 2004. L'esdeveniment serà retransmès a 95 països, amb una audiència potencial d'uns mil milions d'espectadors. "L'humor, la tristesa i la nostàlgia, hi és tot en la música. Hem de donar al món bellesa. Tots sabem com necessita el món bellesa i valors positius", va assegurar Muti.

Obres habituals i novetats

Entre les peces que dirigirà Muti hi ha nou obres habituals i set novetats. Entre altres obres, la Filharmònica de Viena tocarà valsos molt coneguts com 'Contes dels boscos de Viena' i 'Roses del Sud', que anirà acompanyat de deu solistes del ballet de la Staatsoper de Viena i 'En el bell Danubi blau'. Hi haurà compositors debutants com Alphons Czibulka. Per a Muti, el vals és una música molt adequada per sentir el primer dia de l'any: "Té la nostàlgia i la melancolia característica del final de l'Imperi. Per això entra amb naturalitat a les cases, ja que encaixa perfectament amb l'atmosfera del matí del primer de gener; hi ha esperança per allò que ha de venir, però també nostàlgia per allò que se n'ha anat". Aquesta edició commemora el centenari del final de l'Imperi Austrohongarès.