Richard Meier abandona el seu despatx després que cinc dones l'acusin d'haver abusat d'elles

L'arquitecte nord-americà Richard Meier, l'autor del Macba, entre moltes altres obres; ha abandonat el seu estudi durant sis mesos després que cinc dones l'hagin acusat d'haver abusat d'elles. Quatre antigues treballadores i una dissenyadora que no estava vinculada a l'estudi van revelar els casos a 'The New York Times'. Dues van explicar que l'arquitecte s'havia exhibit davant elles al seu apartament de Nova York. Una d'elles, que aleshores tenia 22 anys, va denunciar que l'arquitecte presumptament s'havia abaixat els pantalons al seu davant. Va arribar rebre una indemnització de 150.000 dòlars i l'acord al qual va arribar amb l'empresa no li permet parlar de les circumstàncies dels fets. Com a part de l'acord, la firma firma va oferir formació sobre assetjament sexual a les seves treballadores, a la qual va assistir Meier.

Els fets es van produir en els últims deu anys. L'arquitecte, guanyadora del premi Pritzker i autor del centre Getty a Los Angeles i de l'església del Jubileu; diu que es troba "profundament afligit i avergonyit". "Malgrat que els nostres records puguin diferir, demano disculpes sincerament a qualsevol que s'hagi ofès amb la meva conducta", subratlla l'arquitecte en un comunicat fet públic per 'The New York Times'. El seu despatx quedarà en mans de quatre arquitectes associats de la seu principal a Nova York i el directiu de la companyia a Los Angeles.

Una festa amb una única convidada

Una tercera afectada assegura que Meier li va agafar la roba interior per dins el vestit durant una festa i una quarta va dir quan, quan era al seu apartament, l'arquitecte li havia demanat si es podia desvestir per fotografiar-la. Per últim, una dissenyadora de mobles que no era treballadora de Meier va dir que havia fugit de la residència de l'arquitecte després que l'arquitecte presumptament l'hagués intentat violar als anys 80. Segons aquesta dona, Meier la va convidar a una festa i, de manera sorprenent, ella era l'única convidada. Diu que l'arquitecte la intentar besar a la força després de les postres, que la va agafar per l'esquena amb les dues mans, i la va empènyer damunt el seu llit després d'haver-la arrossegat pel passadís. Després de fugir, quan ja era al seu cotxe, l'arquitecte li va seguir demanant que tornés, segons 'The New York Times'.

Aquestes denúncies se sumen a les del productor Harvey Weinstein, que van desencadenar una onada de revelacions que han esquitxat figures importants del món de l'espectacle, l'art, la comunicació i el món empresarial.