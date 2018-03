Richard Meier deixa el seu despatx per cinc denúncies d’assetjament

L’onada d’acusacions per abusos sexuals s’estén al camp de l’arquitectura: el nord-americà Richard Meier, l’autor del Macba i del Centre Getty de Los Angeles, ha abandonat el seu estudi durant sis mesos després que cinc dones -quatre treballadores del seu despatx i una dissenyadora externa- revelessin al New York Times que havia abusat d’elles. Dues van explicar que l’arquitecte s’havia exhibit davant d’elles al seu apartament de Nova York; una de les dones, que aleshores tenia 22 anys, va denunciar que l’arquitecte s’havia abaixat els pantalons davant seu i va acabar rebent una indemnització de 121.000 euros, un acord que ara li impedeix parlar de com es van produir els fets. Com a part de l’acord, el despatx va oferir a les seves treballadores una formació sobre assetjament sexual, a la qual també va assistir Meier.

Els fets es van produir durant un període de 10 anys. L’arquitecte, guanyador del premi Pritzker, assegura que està “profundament afligit i avergonyit”. “Malgrat que els nostres records puguin diferir, demano disculpes sincerament a qualsevol que s’hagi ofès amb la meva conducta”, subratlla Meier al New York Times. Mentre sigui fora, l’estudi queda en mans de quatre arquitectes associats de la seu principal a Nova York i un directiu de la companyia a Los Angeles. Arran de les acusacions, Sotheby’s ha tancat una exposició dels seus collagesa la seva galeria novaiorquesa S2. Precisament en relació amb la conducta masclista de l’arquitecte, antigues empleades van dir que els havia mostrat obres amb imatges de genitals femenins i els havia demanat ajuda per fer-les.