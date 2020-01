La manera de cuidar el cinema espanyol és no fer com Ricky Gervais

Tots els col·lectius tenen dates assenyalades en què cada un dels seus membres hi ha de dir la seva. Any rere any passa el mateix: crítics musicals que ponderen sobre si els Grammy els ha guanyat l'artista que s'ho mereixia o el preferit de la indústria, periodistes especialitzats en cinema que s'exalten quan els seus favorits no triomfen als Oscars i aficionats a la literatura que s'entesten a valorar la justícia, o no, de l'últim premi Nobel. Com que els humoristes no tenen cap dia marcat en vermell a l'agenda, el que uneix monologuistes, comediants i altra fauna dedicada al somriure és l'últim moviment de Ricky Gervais. Amb Louis C.K. fora de circulació, cada còmic té el seu referent particular, però l'anglès sembla ser el far de la professió, sobretot veient la repercussió de tot el que diu i fa, que és analitzat al més mínim detall.

D'aquí que el seu discurs la nit de Reis a la cerimònia d'entrega dels Globus d'Or hagi sigut el més comentat de la setmana a Twitter. Els judicis més cerimoniosos venen sobretot dels comptes personals d'humoristes, acostumats a utilitzar aquesta xarxa per fer acudits però que es posen solemnes quan toca opinar del monòleg de Gervais, que va esbudellar sense pietat la microsocietat de Hollywood, amb tot el seu brilli brilli farcit de contradiccions.

Per tenir un Ricky Gervais fan falta dos coses:

1. Un Ricky Gervays

2. Uns poders polítics i culturals disposats a donar-li llibertat i un altaveu de difusió de cert prestigi.

I crec que som més a prop de tenir-ne un, o més d'un, del primer, que de tenir-ne cap del segon. — Joan Ferrús (@joan_ferrus) January 6, 2020

Una de les opinions més generalitzades és que el discurs del còmic ha sigut reaccionari i propi d'una persona de dretes, ja que part de l'argumentari de Gervais, a més de visibilitzar alguns dels temes candents de la indústria, com el Me Too i la difícil relació entre el cinema i Netflix, criticava que els guanyadors prenguin actituds polítiques en els discursos de la gala. Aquest fet va provocar grans aplaudiments entre els periodistes de la barricada ultra espanyola, sempre atenta quan cal apuntar al gremi d'actors estatals, tradicionalment d'esquerres.

Necesitamos un Ricky Gervais YA en España. Pero no hay cojones suficientes. Todos nuestros “humoristas” reman a favor del sistema, atizando sólo a quien saben que pueden atizar. Son bullies de abuelas. pic.twitter.com/WBL89Fi869 — Cristian Campos (@crpandemonium) January 6, 2020

La reacció més esperada era la de Buenafuente, l'encarregat de conduir la pròxima gal·la dels Goya. El presentador català es va curar en salut pocs dies abans que se celebrin els premis i va assegurar que les indústries no són comparables i que al cinema espanyol "hem de cuidar-lo". No com ha fet Gervais amb el nord-americà, se suposa. El 25 de gener sortirem de dubtes i sabrem què entén l'humorista per cuidar el cinema.