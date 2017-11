Ridley Scott esborra Kevin Spacey de la seva nova pel·lícula a 44 dies de l'estrena

Les nombroses acusacions d'assetjament sexual que ha rebut Kevin Spacey l'han posat en la llista negra de Hollywood. Després de ser acomiadat de la sèrie de Netflix House of Cards, aquest dijous l'actor ha rebut un altre cop: Segons informa el portal Deadline Hollywood, Ridley Scott ha decidit esborrar la presència de Spacey de la nova pel·lícula que acaba de rodar, 'All the money of the world', que protagonitzen Spacey, Mark Whalberg i Michelle Williams i té prevista la seva estrena el 22 de deseembre.

El veterà Christopher Plummer serà qui prendrà el lloc de Spacey en la pel·lícula. Per això, Scott tornarà a rodar les escenes en què apareixia l'actor durant les dues pròximes setmanes per enllestir a temps la nova versió del film. Scott compta amb el beneplàcit de la productora del film, Sony Pictures, que ha avalat el sobrecost que comportarà la decisió. Whalberg i Williams també participaran en el rodatge de les escenes que comparteixen amb Spacey. 'All the money in the world' s'havia d'estrenar la setmana que ve a l'American Film Institute, però l'estrena es va suspendre arran de la polèmica sexual de Spacey.