Rigola planteja al Lliure la limitació de mandats i la paritat

El director del Teatre Lliure, Lluís Pasqual, finalitza el seu contracte l’agost del 2019. Haurà estat 8 anys al càrrec. Aquest divendres presentarà el cartell de la temporada vinent, 2018-2019, però un dia abans es podria saber si serà l’última o repetirà com a director un tercer mandat. Dijous es reunirà la junta de govern del Lliure per debatre i proposar el nom del director per a l’etapa 2019-2023 al Patronat del Teatre, que es reunirà just després i en el qual hi ha presents les quatre administracions que hi aporten diners (Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona i ministeri de Cultura). El Patronat -format per una trentena de persones, entre les quals hi ha membres històrics del Lliure, artistes i personalitats de la societat civil- pot aprovar o tombar el director proposat. En aquest cas caldria buscar un nou nom fins a trobar un acord per votació.

Segons ha pogut saber l’ARA, al ple del Patronat hi haurà dos punts proposats per l’exdirector del teatre, Àlex Rigola. Es proposarà incloure als estatuts la limitació del mandat del director a vuit anys i també es plantejarà la necessitat que hi hagi paritat de gènere en la programació. Rigola ja va plantejar aquest debat a les xarxes socials fa uns mesos, perquè considera que qualsevol direcció obre les portes a molts professionals però també en deixa fora d’altres, igual com escull companyies i línies escèniques però en deixa altres de banda. Com que és un teatre públic, Rigola ha defensat sovint posar un límit de temps a la direcció per garantir els relleus i obrir els centres a més veus.

Lluís Pasqual no ha volgut comentar amb l’ARA si aspira a continuar dirigint el teatre i ha emplaçat les preguntes a la roda de premsa de divendres. Els últims cursos Pasqual ha presentat unes xifres de públic rècord, tot i les retallades econòmiques que va patir la institució. Rigola tampoc no ha volgut fer cap comentari sobre aquesta qüestió. L’Ajuntament confirma que ha rebut la informació i afegeix que, si bé defensen els concursos públics a les institucions municipals, en un consorci col·legiat debatrà el cas al ple. La consellera de Cultura, Laura Borràs, s’ha posicionat a favor de la paritat a les direccions i programacions de les institucions.