"Robat": els Uffizi reclamen a Alemanya un quadre espoliat pels nazis

El director de la Galleria degli Uffizi de Florència, Eike Schmidt, ha reclamat a Alemanya que faciliti la devolució d'un quadre robat dels seus fons pels soldats nazis durant la Segona Guerra Mundial que es troba encara en mans d'una família alemanya. "Alemanya té el deute moral de retornar aquest quadre al nostre museu. Coses com aquestes impedeixen que es puguin curar les ferides infligides durant la guerra i pels nazis", ha dit el director.

Schmidt, que és de nacionalitat alemanya, ha fet la crida a través d'un vídeo. Denuncia que la natura morta titulada 'Gerro amb flors', signada pel pintor holandès Jan van Huysum (1682-1749), hauria de trobar-se en els fons del museu. "El meu desig per al 2019 és que aquesta obra mestra pugui ser retornada al seu lloc de procedència", ha dit Schmidt.

Per reclamar simbòlicament la peça, ha penjat personalment en una de les sales de Palau Pitti una còpia en blanc i negre d'aquest treball, amb el rètol 'Robat' en alemany, anglès i italià perquè els visitants del museu puguin conèixer aquests fets.

Propietat de l'Estat italià

El quadre pertanyia des de 1824 a la col·lecció del Palau Pitti, dependent dels Uffizi, després que fos comprada pel Gran Duc Leopoldo II per a la seva col·lecció d'art. Hi va estar exposat durant gairebé un segle, fins que el 1940, durant la guerra, va ser traslladat a un altre edifici d'un municipi proper per protegir-lo. No obstant això, el 1944 els soldats de la Wehrmacht en retirada d'Itàlia se'l van endur, junt amb altres obres. No se'n va saber res més fins el 1991, després de la reunificació alemanya, quan es va saber que estava en mans d'una família alemanya.

Els Uffizi expliquen que diversos intermediaris de la família han provat diverses vegades de demanar una recompensa. El museu es nega a rescatar una obra seva. Després de l'últim intent, la Fiscalia florentina va obrir una investigació, ja que l'obra és de l'Estat italià i, per tant, invendible, però totes les vies legals han fracassat. Alemanya al·lega que no pot intervenir-hi perquè es tracta d'un delicte comès fa més de 30 anys.

El director de la principal pinacoteca italiana demana a Alemanya que "aboleixi la prescripció" en el cas de l'espoli de les obres d'art robades durant la guerra i puguin, així, tornar "als seus legítims propietaris".