Robots contra humans: una lluita per la supervivència de l'amor al Tantarantana

Els últims anys s'ha teoritzat molt sobre si els robots ens prendran la feina en un futur no gaire llunyà, i si serem capaços de conviure els uns al costat dels altres. El que mostra avui –i fins al 14 d'abril– el Teatre Tantarantana és l'altra cara de la moneda: si els robots prenen el poder, nosaltres ens deshumanitzem? L'escenari d'aquesta qüestió distòpica ve de la mà de la companyia El Eje -– autora de 'Masticar hielo'–, que amb l'obra 'Röbota (servitud)' inaugura 'El Cicló', la programació de les companyies en residència de la sala. L'obra parteix de la idea que el règim robòtic ha generat milions d'aturats, una classe inútil. "Moltes vegades ja avui som més objectes que subjectes, som productors d'informació per sobre d'individus", explica l'actor Eric Balbàs, que interpreta el Broto, un enginyer en intel·ligència artificial que treballa en un sorprenent nou prototip de robot.

L'obra és un 'thriller' que vol evitar el dramatisme. "Els personatges no poden plorar perquè no entenen què els succeeix", diu Barbàs. A més, les relacions heterosexuals estan prohibides com a mesura per controlar la superpoblació. Un canvi de paradigma que pretén reivindicar "que no hi pot haver maneres permeses i prohibides d'estimar" a través d'uns personatges que lluiten per alliberar-se de les cotilles conservadores.

"Els robots són l'excusa per parlar d'un món on ens podem comprar els uns als altres", comenta la directora, Mar Pawlowsky, que posa l'espectador enmig de situacions de microviolència per despertar "sensacions i converses que puguin generar canvis". L'asfíxia dels personatges es reflecteix en les cares pàl·lides, en un maquillatge que tapa les marques d'expressió facial, en colls rígids i en teixits ajustats que dificulten la mobilitat dels intèrprets.

'El Cicló' és el projecte que catapulta les companyies de residència del Tantarantana. El Eje serà la primera de les cinc companyies que estrenaran enguany en el marc del cicle, que recentment ha incorporat un espai de 'coworking' per a les companyies participants i un assessor dramaturg.