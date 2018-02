Roger Mas estrenarà 'Parnàs' amb un concert a Brusel·les

El cantautor Roger Mas estrenarà el seu nou disc amb un concert a Brussel·les on espera l'assistència dels "membres del Govern a l'exili". En una piulada, Mas ha anunciat que presentarà 'Parnàs', el seu nou treball, a la sala Adem de la capital europea el 2 de març.

Els primers a sentir #PARNÀS en directe seran els membres del Govern a l’exili. Que els que són injustament a presó siguin alliberats immediatament! Ni oblit ni perdó! pic.twitter.com/djslGJ3dPo — ROGER MAS 🎗 (@RogerMasOficial) 10 de febrero de 2018

"Els primers a sentir 'Parnàs' en directe seran els membres del Govern a l'exili. Que els que són injustament a la presó siguin alliberats immediatament. Ni oblit ni perdó", ha assegurat Mas a Twitter. El concert, organitzat amb el Casal Català de Brussel·les, costarà 10 euros per als socis i 15 per al públic general. 'Parnàs' té connotacions molt poètiques. És la muntanya, prop de Delfos, consagrada a Apol·lo i les muses. Al seu peu hi havia l'oracle de Delfos.

'Parnàs' és el novè disc del cantautor i arriba 20 anys després del primer. A 'Parnàs', Mas aglutina noves cançons, adaptacions de cançons tradicionals o antigues i poemes que ha musicat d'autors tan diversos com Amadeu Vidal i Bonafont, Toni Gol i Roca, Miquel Martí i Pol, Joan Maragall, Salvador Espriu i Eulària Anzizu.