Roger Pistola estrena la cançó 'Confinament'

"Durant aquests dies estranys, d'una manera inconscient, gairebé involuntària, m'he posat a compondre cançons i cançons", diu el músic manacorí Roger Pistola. Com si fos "una urgència incontrolable, com una mena d'obsessió". Així és com ha sortit Confinament, una cançó que va enregistrar el 21 de març a s'Olivar (son Macià) i que ja té un videoclip realitzat per Joan Galmés Llull.

Per a Roger Pistola, compondre "potser és l'única manera" que té de sentir-se "realment lliure, ja que les circumstàncies ens han desproveït d'una bona part de la llibertat". "No vull semblar oportunista. Crec que la lletra de Confinament parla per si sola: senzillament dic que «no tenguem por, encara no ho hem perdut tot». És un modest remei per calmar els ànims, per combatre la histèria col·lectiva, perquè no ens domini la voràgine de la doctrina del xoc. Crec que el més revolucionari que podem fer (i no només ara, sinó sempre) és no tenir por de res”, diu Pistola.

La cançó es pot trobar a YouTube, i també està disponible com a bonus track amb la compra del disc Quart creixent (Bubota Discos, 2020) a través de Bubotadiscos.bandcamp.com.

La lletra de 'Confinament':

Quan la inconsciència toca fons

I l'enyorança és latent

I l'engranatge es detura

Almanco momentàniament

Ara que som a la presó

Del propi condicionament

De la perfecta armadura

Que hem anat forjant amb tant de temps

No tenguem por

Encara no ho hem provat tot

Ara que no puc palpar el món

A dins aquest confinament

Mir de no perdre la raó

Per desgast o avorriment

No tendré por

Encara no ho hem provat tot

No tendré por

Encara no ho hem perdut tot