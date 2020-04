Els Rolling Stones canten sobre "ciutats fantasma" en el seu primer tema nou en vuit anys

58 anys després de néixer com a banda, els Rolling Stones continuen donant-li un nou sentit a l'adjectiu "incombustible". Aquest dijous confinat de Sant Jordi, la banda ha estrenat un nou tema, el primer en vuit anys: Living in a ghost town és un fibrós rhythm'n'blues marca de la casa, de ritme sinuós i un inspirat treball de Mick Jagger amb l'harmònica, a més d'una picada d'ull a les músiques urbanes amb un ús puntual de l'Auto-Tune.

I malgrat un títol que sembla descriure el confinament, el mateix cantant aclareix en el comunicat que el tema es va enregistrar a l'estudi abans de la quarantena. "Hi havia una cançó que tenia una ressonància especial donades les circumstàncies que ens està tocant viure i hi hem treballat durant l'aïllament", explica Jagger. El paral·lelisme de la lletra s'accentua amb el vídeo, que intercala escenes del grup a l'estudi de gravació amb imatges actuals dels carrers deserts de Londres.

Sempre directe, Keith Richards resumeix que el tema es va gravar fa un any a Los Angeles per a un disc nou en el qual els Stones segueixen treballant. "Quan la merda ens va esquitxar a tots, el Mick i jo vam decidir que la cançó s'havia de treure i aquí està", diu el guitarrista de la banda. L'altre fundador del grup, el sempre ponderat Charlie Watts, diu que s'ho va passar bé treballant en Living in a ghost town. "Crec que recull l'estat d'ànim i confio que la gent que l'escolti hi estigui d'acord".

Living in a ghost town és la primera cançó original que els Rolling Stones publiquen des de Doom and gloom i One more shot, dos temes que el grup va incloure el 2012 en el recopilatori Grrr!. L'últim disc en estudi de la banda és Blues & lonesome, del 2016, en què versionaven clàssics del blues, però l'últim àlbum de cançons originals dels Rolling Stones és A bigger bang, publicat el 2005. Però la banda no ha necessitat l'excusa de nous discos per fer gires com la de No filter, que va passar per l'Estadi Olímpic de Barcelona el 2017.