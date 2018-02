‘Romeu i Julieta’ a ritme d’Estopa i Mayumana

La història d’amor entre Estopa i Mayumana es remunta a fa quinze anys, quan el fundador del grup de percussió i dansa, Boaz Berman, va topar amb un disc dels germans David i José Muñoz. “Va ser amor a primera oïda. De seguida vam saber que havíem de fer algun espectacle amb aquella música”, explica la dona de Berman i directora de Mayumana, Geri Berman.

L’ocasió es va materialitzar uns anys més tard, quan el matrimoni va posar-se en contacte amb Estopa per muntar, a través de les seves cançons, una història musical protagonitzada per la rumba. El resultat, Rumba!, va estrenar-se el gener de l’any passat al Teatro Rialto de Madrid, on l’han vist més de 100.000 espectadors. Després de trepitjar una trentena de ciutats, ara el muntatge ha aterrat al Teatre Victòria, on s’estarà fins a l’11 de març. Rumba! revisita Romeu i Julieta però situa la història als carrers de Barcelona, on s’enfronten les famílies dels dos enamorats. L’una regenta el bar Tapas Muñoz, mentre que l’altra és al capdavant del bar Hermanos Jiménez i les seves rivalitats són constants. En total, quinze músics i ballarins formen el repartiment de l’espectacle, on a banda de les dues famílies també hi participa un mestre de cerimònies que prova d’apropar els dos bàndols.

A partir de les cançons més emblemàtiques del duet de Cornellà de Llobregat, Mayumana reconstrueix el relat de Shakespeare dotant-lo d’una potent base rítmica mitjançant tambors, panderetes, timbals i altres instruments de percussió. Malabares, El run run, La raja de tu falda, Tu calorro i Como Camarón són algunes de les cançons que la formació interpreta a l’escenari. “És la primera vegada que fem un espectacle amb els nostres temes”, explica David Muñoz, que assegura que estan “més que satisfets” amb el resultat. Per al duo, una de les sorpreses de l’experiència va ser descobrir com Boaz i Geri Berman van unir les peces per convertir-les en un guió. “Mai ens havíem plantejat que tinguessin continuïtat o bé que poguessin explicar una història”, admet Muñoz. De la quinzena de cançons que configuren la banda sonora de Rumba!, n’hi ha una d’inèdita. Titulada Míriam, la peça dona nom a la protagonista femenina de l’obra i parla del conflicte amorós. “És una cançó molt antiga, amb una lletra molt dura -assenyala José Muñoz-. No la vam incloure mai a cap disc, però quan Mayumana preparava Rumba! vam veure que encaixava molt bé a l’espectacle”. Mayumana va donar-se a conèixer a Barcelona el 2004 amb un espectacle al Teatre Poliorama on feia percussió mitjançant materials reciclats.