Ros Marbà, padrí del Festival de Pasqua de Cervera

Entre Antoni Ros Marbà, el Palau de la Música i el Festival de Pasqua de Cervera hi ha aquest any una connexió fecunda que coincideix amb el 80è aniversari del mestre. “Tinc una edat, però l’esperit és més jove, i la vida és com anar en bicicleta, que si pares cau”, adverteix Ros Marbà. El director artístic del Palau, Víctor García de Gomar, va acordar amb el director de l’Hospitalet de Llobregat un homenatge que culminarà el 7 de maig amb un concert amb la Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona en el qual s’interpretarà Quatre vegades vint, l’obra de Ros Marbà que es preestrenarà el 25 de març al Festival de Pasqua de Cervera. Serà un dels actes centrals de la vuitena edició d’un festival que, per cert, tindrà com a padrí el mateix Ros Marbà. “Ser el padrí del festival és un honor per a mi, i una col·laboració que faig amb molt de gust”, diu el mestre.

El Festival de Pasqua, que se celebrarà del 22 de març a l’1 d’abril, afronta aquesta edició amb la voluntat d’“ampliar el públic” i mantenint la raó de ser amb què va néixer: “programar la música clàssica catalana i els artistes catalans”, tal com recorda el seu director artístic, Josep Maria Sauret. Per tirar-lo endavant compta amb un pressupost de 82.000 euros, 4.000 més que el 2017, que es reparteixen la Generalitat i la Paeria de Cervera. Tot plegat seran deu produccions, set de les quals estrenes.

A més del concert de Ros Marbà, l’altra gran fita de la programació és la presència de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC), dirigida per Alfons Reverté, que el 29 de març interpretarà obres d’Eduard Toldrà i Rafael Ferrer. Per a Sauret, un altre dels concerts destacats de la programació és el que oferirà la Coral Cantiga el 30 de març, que estarà dedicat a “la polifonia sacra i civil” dels segles XX i XXI, d’autors com Frederic Mompou, Manuel Oltra, Xavier Pastrana i Xavier Montsalvatge, entre d’altres. A més, Jordi Masó lligarà “els dos Frederics”, Mompou i Chopin, en un recital de piano en què combinarà les danses de l’un amb les masurques de l’altre.

El festival de Cervera té una altra connexió amb el Palau de la Música, perquè inclou en versió per a cor i piano el rèquiem que Albert Guinovart va estrenar a Barcelona al gener. La programació d’aquesta edició es completa amb els Barcelona Gospel Messengers (que obriran el festival el dia 22 al Gran Teatre de la Passió), el concert d’orgue de Francesco Tepatti i diferents actuacions de proximitat.

Wagner i Brahms al Palau

Ros Marbà també serà demà al Palau de la Música per dirigir l’Orquestra Simfònica Camera Musicae en un programa titulat Wagner & Brahms,que forma part del particular Any Ros Marbà. El repertori, triat per ell mateix, inclou la suite d’ Els mestres cantaires de Nuremberg de Wagner i la Simfonia núm. 1 de Brahms. “El Palau de la Música ha sigut per a mi com la meva segona casa. Recordo els concerts del mestre Toldrà, quan jo encara era un adolescent. Després ja vaig començar a dirigir-hi i amb el temps és segurament la sala on he dirigit més vegades al llarg de la meva carrera”, explica Ros Marbà.