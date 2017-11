Ros Marbà, protagonista d’un homenatge ben viu

Antoni Ros Marbà (l’Hospitalet de Llobregat, 1937) tot just ha acabat un dels assajos amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC). Camina cap al camerino de L’Auditori. Sota el braç du la partitura de Tres homenatges: a Toldrà, a Mompou, a Montsalvatge, una de les peces que dirigirà avui, demà i diumenge. “És difícil”, diu el mestre sobre una composició pròpia que estrena en aquests concerts que serveixen per celebrar el seu 80è aniversari. “L’he compost en tres etapes”, explica mentre busca la data en la partitura. “L’homenatge a Toldrà el vaig acabar el 4 de desembre del 2016. El de Mompou, el 8 de gener. I el de Montsalvatge, el 14 d’agost. Són tres personalitats extraordinàries”, recorda. Aquesta estrena forma part d’un programa que inclou el concert per a dos pianos i orquestra Iberian preludes, de Benejam, i dues obres de Ravel: Le tombeau de Couperin i la suite núm. 2 de Daphnis et Chloé.

També Ros Marbà és un músic extraordinari, per ell mateix i per la seva tasca imprescindible en aquells anys en què la dictadura havia devastat la cultura musical del país. “Eren temps molt difícils. Hi havia una lluita diària per tirar endavant”, explica sobre aquells anys en què va rebre el mestratge de Toldrà. D’aquella dificultat en va ser testimoni quan només amb 30 anys Ros Marbà va ser nomenat director de l’Orquestra Ciutat de Barcelona, hereva de l’orquestra municipal de Toldrà i precursora de l’actual OBC.

“Vaig heretar uns músics excel·lents que venien de l’antiga orquestra municipal, i alguns que fins i tot havien estat en la de Pau Casals. Hi havia moltes dificultats per trobar una plantilla equilibrada, però també tenia coses interessants: tots eren fills de la mateixa mare, perquè tots eren d’aquí, i havíem heretat l’escola de Toldrà, que venia de l’escola de Pau Casals. Hi havia una mena de musicalitat natural que venia de tot aquest historial”, explica Ros Marbà, un director que precisament va donar continuïtat a aquesta tradició malgrat els obstacles materials de l’època, que fins i tot afectaven els instruments de l’orquestra.

Per als concerts d’aquest cap de setmana amb l’OBC, Ros Marbà ha bastit un programa que reconeix els mestres d’aquí i de fora, i que també recupera una obra de Benejam que no s’ha interpretat mai a Barcelona. Per interpretar-la compta amb els pianistes Josep Colom i Albert Guinovart. “Són molt diferents, però tots dos són molt bons”, diu el director amb un somriure ple de vitalisme. Als 80 anys, Ros Marbà segueix ben actiu i ha enllestit una òpera sobre el filòsof Walter Benjamin. “Ha deixat una empremta en la nostra cultura. Pensa en el memorial que hi ha a Portbou i en la quantitat de gent de la cultura que visita el museu. L’òpera és un reflex de l’època que va haver de viure Walter Benjamin, el nazisme, quan molts dels intel·lectuals alemanys eren jueus. per exemple, a l’òpera hi surten Benjamin, Bertolt Brecht i Hannah Arendt, per exemple”, explica Ros Marbà.