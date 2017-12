Ros demana “prudència” i que no s’entri al Museu de Lleida

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va presentar dijous un recurs de súplica a l’Audiència d’Osca contra el trasllat de les 44 obres d’art de Sixena que són al Museu de Lleida. És una maniobra més per impedir que la Guàrdia Civil i la policia judicial entrin al museu per endur-se les obres, d’acord amb la providència del jutge que autoritza a fer servir la força per accedir-hi a partir de diumenge a la mitjanit. “Espero que el criteri de la prudència imperi, que se’ns doni la raó en algun dels recursos que hem presentat i que no s’entri al museu, i menys per la força, a retirar les obres”, va dir Ros, que va afegir que “no té sentit una execució cautelar perquè els béns estan protegits fins a acabar el recorregut jurídic, que acaba al Tribunal Suprem”. El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, també va ser categòric en considerar “gratuïta, innecessària i que no ajuda gens” l’execució provisional de la sentència.

Segons el director del museu, Josep Giralt, si finalment han d’executar el trasllat ho faran com si es tractés d’un “préstec”, una fórmula que serveix per posar en marxa un protocol que regula com es du a terme l’arribada dels camions, l’embalatge, les fitxes corresponents, l’operació de càrrega de les peces i l’entrega d’una documentació on s’explica en quin estat es troben. Giralt assegura que acompanyaran aquest procés com a “responsables” de la conservació de les obres.

Paral·lelament, en una entrevista a l’ACN, la candidata de la CUP Mireia Boya va afirmar que “quan vingui la Guàrdia Civil al Museu de Lleida potser hi trobarà molta gent defensant-lo dempeus”. Segons Boya, serà una defensa com la que es va fer l’1 d’octubre dels col·legis electorals. “Es poden agafar els museus com a bandera de resistència del que ha sigut aquest 155”, va dir Boya.

El cap de llista de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, va respondre a la candidata de la CUP. “No ho compartim. Crec que la millor defensa de Lleida i del seu patrimoni cultural és efectivament que es retiri el 155”. Domènech considera “plenament rebutjable” que la Guàrdia Civil pugui entrar al museu, però creu que defensar-lo com demana Boya “no és una solució”.