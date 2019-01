Rosalía actuarà a Coachella

Rosalía actuarà al festival californià de Coachella, que se celebra del 12 al 14 i del 19 al 21 d'abril. La cantant, com la resta d'artistes, oferirà un concert en cadascun dels dos caps de setmana del festival: el primer el dia 12 i el segon el dia 19. El cartell del festival està encapçalat per Childish Gambino, Tame Impala i Ariana Grande, i també inclou artistes com Janelle Monáe, Solange, Weezer, Aphex Twin, Pusha T i Churches.

La cantant de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) és un exemple del gir cap a la música llatina que farà la pròxima edició del Coachella, amb les actuacions d'artistes d'aquest gènere com J Balvin, Bad Bunny, Mon Laferte, Javiera Mena, San Benito, Los Tucanes de Tijuana, Tomasa del Real i Las Robertas. El protagonisme dels llatins és una tendència que ja es va plasmar en l'anunci del cartell del Primavera Sound, que també inclou Rosalía i J Balvin, entre d'altres.

Rosalía és la primera artista catalana que actuarà a Coachella, i la segona espanyola després del grup madrileny Hinds, que va formar part del cartell de l'edició del 2017. La participació de Rosalía en el festival californià se suma a les ja confirmades en les edicions argentines i xilenes de Coachella.