Les amistats musicals de Rosalía

Han passat gairebé dos anys des que va córrer la notícia que Rosalía i Billie Eilish farien un tema plegades. Totes dues estaven en un moment especialment efervescent: la de Sant Esteve Sesrovires acumulant elogis mundials pel disc El mal querer i la californiana consolidant el seu domini com a estrella postmil·lennial inimitable amb When we all fall asleep, where do we go? Però les circumstàncies que tenallen moltes decisions en la indústria musical van anar ajornant l’aventura fins aquest dijous, quan per fi s’ha publicat Lo vas a olvidar.

La cançó, inclosa en la banda sonora d’un capítol especial de la sèrie Euphoria, de la HBO, s’afegeix a la llista de cançons que Rosalía ha compartit amb altres artistes. Unes són col·laboracions de tu a tu, com el superèxit Con altura, amb J Balvin. En altres la relació és jeràrquica, unes vegades amb Rosalía com a artista principal i unes altres com a convidada; és la tensió entre els main artists i els featurings que determina qui mana en les plataformes digitals i en una part del repartiment de drets. La mateixa Rosalía en va parlar en una xerrada amb Pharrell Williams a Billboard a propòsit de la seva participació en la versió remix del tema Relación, del panameny Sech, en què també hi apareixien Daddy Yankee, J Balvin i Farruko. Sense dir explícitament el títol del tema, Rosalía va lamentar l’existència de "l’algoritme masclista" en plataformes com YouTube i Spotify.

"Posem per cas que hi ha una cançó amb diferents homes i una dona [...] Li prometen a la dona que serà main artist (artista principal), i la dona té més temps a la cançó que la resta d’homes. Però després hi ha artistes grans que, per l’algoritme, interessa que apareguin com a main artist, i llavors ella com a featuring (col·laboradora o convidada). Això fa que ells tinguin tot el benefici mecànic, i que la dona tingui més dificultats per assolir els mateixos números que aquells homes", va dir Rosalía entomant alhora diversos serrells del negoci musical: el que es promet, el que es desitja artísticament, el que comporta la llei del més escoltat i el que finalment aconsegueix un bon advocat.

En aquest sentit, a vegades una col·laboració entre dos artistes només es materialitza quan els respectius equips legals arriben a un acord satisfactori per a les expectatives econòmiques de les dues parts. Això no treu que sovint les col·laboracions tinguin un propòsit artístic, ja sigui per sumar o contrastar llenguatges estètics, per ajudar un artista a introduir-se en una escena o simplement pel gust de fer alguna cosa en comú. Tot plegat es pot constatar en el currículum de col·laboracions de Rosalía.

[La llista següent no inclou col·laboracions primerenques com les del disc Alaire de Kejaleo, un dels grups post Ojos de Brujo; tanmateix, hem inclòs un cançó d'aquell disc en la llista de reproducció que trobareu al final d'aquest article.]

'Antes de morirme', amb C. Tangana

126 milions de reproduccions a Spotify i 85 milions de visualitzacions a YouTube des del 30 de juny 2016

Rosalía encara no havia publicat Los Ángeles quan va fer dues cançons amb C. Tangana. Una és Antes de morirme, R&B nocturn que mostrava la bona sintonia entre l’ autotune d’ell i el cantar amb la boca petita d’ella. L’altra és Llámame más tarde, retirada dels canals oficials dels artistes a Spotify i YouTube; aquí Rosalía canta des d’un classicisme més soul.

'Retsu', amb DJ Swet, Foyone i Ihon

43.760 reproduccions a Spotify i 19.683 visualitzacions a YouTube des d’abril de 2017

El productor barceloní de hip-hop DJ Swet, mestre del turntablism, va incloure Rosalía en una de les cançons del disc Mudra, juntament amb els rapers Foyone i Ihon.

'Con la peña', amb Cálido Lehamo

75.844 reproduccions a Spotify i 33.630 visualitzacions a YouTube des d’octubre de 2017

2017 va ser el gran any dels directes de Los Ángeles amb Refree. Paral·lelament, ella anava treballant en el que seria El mal querer i alhora es publicaven col·laboracions com la que va fer al disc Alegría de vivir del canari Cálido Lehamo. Hip-hop fosc, fumat.

'Brillo', amb J Balvin

94,8 milions de reproduccions a Spotify i 12,1 milions de visualitzacions a YouTube des de maig de 2018

El colombià J Balvin, artista d’Universal, va convidar Rosalía a cantar en el disc Vibras quan ella encara no havia signat amb Sony. Brillo, balada amb base reggaeton, ni tan sols va tenir videoclip, però ja mostrava l’ambició de fer camí a l’altra banda de l’Atlàntic.

'Un largo viaje', amb Fernando Vacas, José Antonio Rodríguez i Lín Cortés

212.566 reproduccions a Spotify i 49.717 visualitzacions a YouTube des de novembre de 2019

El disc que recull l’òpera flamenca A través de la luz, del músic cordovès Fernando Vacas, inclou aquesta col·laboració flamenca de Rosalía. Un largo viaje va formar part també de la banda sonora de la pel·lícula Adiós, on, per cert, Rocío Márquez cantava Me quedo contigo, la rumba de Los Chunguitos que Rosalía va versionar amb el Cor Jove de l’Orfeó Català a la gala dels Goya el febrer de 2019.

'Barefoot in the park', amb James Blake

38 milions de reproduccions a Spotify i 15,4 milions de visualitzacions a YouTube des d’abril del 2019

La primera gran sorpresa anglosaxona de Rosalía va ser aquest featuring en una cançó del disc Assume form del músic britànic James Blake. Una aventura per l’electrònica més melancòlica. Això sí, amb menys repercussió popular que les col·laboracions posteriors amb artistes llatins.

'Con altura', amb J Balvin i El Guincho

530 milions de reproduccions a Spotify i 1.721 milions de visualitzacions a YouTube des de març de 2019

La data clau: el 28 de març de 2019 Rosalía publica el fruit d’una aliança amb J Balvin i El Guincho, el coproductor d’ El mal querer. El salt numèric és estratosfèric: comença de debò la conquista del món.

'Me traicionaste', amb A.Chal

11,1 milions de reproduccions a Spotify i 806.214 a YouTube des d’abril de 2019

L’estatus ha canviat. Ara és Rosalía qui mana quan HBO li proposa fer un tema per a un disc inspirat en la sèrie Joc de trons. Aquí qui apareix com a featuring és el peruà A.Chal. En l’àlbum també hi participaven Travis Scott, The Weeknd, A$AP Rocky i Mumford & Sons, entre d’altres.

'Yo x ti, tú x mí', amb Ozuna

361,1 milions de reproduccions a Spotify i 380 milions de visualitzacions a YouTube des d’agost de 2019

L’estiu de glòria per a Rosalía va començar amb Aute coture i Milionària, i va seguir amb aquesta col·laboració amb el porto-riqueny Ozuna. Duo de reggaeton amb l’elegant toc d’El Guincho en la coproducció, i una lletra per marcar territori: " Somos dos cantantes como los de antes / El respeto en boletos y diamantes".

'Highest in the room remix', amb Travis Scott i Lil Baby

150 milions de reproduccions a Spotify i 35,2 milions de visualitzacions a YouTube des de desembre de 2019

Després de tancar la gira d’ El mal querer, Rosalía i el raper d’Atlanta Lil Baby van aparèixer com a convidats al remix d’un tema del texà Travis Scott. Primer indici d’una col·laboració de tu a tu que arribaria cinc mesos després.

'TKN', amb Travis Scott

263,5 milions de reproduccions a Spotify i 173 milions de visualitzacions a YouTube des de maig de 2020

Un altre cop d’efecte: Rosalía porta la batuta en aquest tema bilingüe que agermana l’univers de Malamente amb el hip-hop de Travis Scott.

'KLK', amb Arca

3,1 milions de reproduccions a Spotify i 455.503 a YouTube des de juny de 2020

Hi ha col·laboracions que estan pensades per rebentar les audiències, però que porten implícita una ambició artística. KLK, ball d’avantguarda, n’és un exemple. Forma part del disc KiCki de l’artista de Veneçuela Arca. Un disc en què també col·labora Björk.

'Relación remix', amb J Balvin, Farruko, Daddy Yankee i Sech

274 milions de reproduccions a Spotify i 276,2 milions de reproduccions a YouTube des de setembre de 2020

Rosalía torna a treure el cap en un remix. Aquest és el tema de la discòrdia, l’exemple que Rosalía va fer servir per parlar sobre l’algoritme masclista de les plataformes de streaming.

'La noche de anoche', amb Bad Bunny

165 milions de reproduccions a Spotify i 115 milions de visualitzacions a YouTube des de novembre de 2020

Rosalía ja havia col·laborat amb J Balvin, però faltava la mare de totes les col·laboracions. Això és La noche de anoche, el punt de trobada entre l’estrella catalana i un dels artistes més carismàtics del pop actual, llatí o no.

'Blinding lights remix' amb The Weeknd

21,4 milions de reproduccions a Spotify i 33,2 milions de visualitzacions a YouTube des de desembre de 2020

Rosalía s’apunta a la remescla de l’èxit de The Weeknd, i ho fa amb un gran sentit de l’oportunitat perquè el músic canadenc actuarà a la Super Bowl que se celebrarà a Florida el 7 de febrer. De moment no ha transcendit si Rosalía farà un featuring a l’estadi.